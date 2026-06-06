340 грн за отобранную жизнь: украинцы шокированы штрафами после ДТП с четырьмя погибшими в Киеве

Смертельное ДТП в Киеве

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В соцсетях распространяется волна возмущения после смертельного ДТП в Киеве, где водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону и сбил четырех человек. Пользователи отмечают, что виновник аварии неоднократно нарушал правила дорожного движения без существенных последствий и призывают к усилению ответственности за превышение скорости.

ТСН.ua собрал реакцию на ужасное ДТП в Facebook и других платформах.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий отметил в Facebook, что за автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, большинство из которых — превышение скорости. Из них 18 случаев — только за прошлый год, а также одно ДТП без пострадавших в марте этого года.

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«Очень много эмоций… Но основное сейчас: штраф 340 грн — это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил больше в будущем?» — написал он, добавив, что системные нарушения должны рассматриваться как сигнал опасности, который требует более жесткой реакции государства.

В комментариях пользователи отмечают, что действующая система наказаний является неэффективной. «Штрафы должны быть больше, а за такое количество нарушений человек должен оставаться пешеходом», — пишут украинцы.

Директор Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик напомнила, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №13314 и №12172, которые предусматривают усиление ответственности водителей, в частности введение элементов системы штрафных баллов и возможность лишения права управления за системные грубые нарушения.

Журналист Константин Андриюк заявил, что подобные трагедии являются следствием отсутствия действенных механизмов воздействия на злостных нарушителей ПДД. По его мнению, действующие штрафы не сдерживают опасное поведение на дорогах, а гибель людей — следствие безнаказанности системных нарушителей.

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В соцсетях также приводят примеры из-за рубежа, в частности из Польши, где за грубые нарушения предусмотрены значительно более строгие штрафы и уголовная ответственность.

В целом пользователи призывают к немедленному повышению штрафов и внедрению более жесткой системы наказаний, подчеркивая, что нынешний уровень ответственности не предотвращает повторные нарушения и смертельные ДТП.

Смертельная авария в Киеве 5 июня — что известно

В пятницу, 5 июня, на Чоколовском бульваре в Киеве авто на скорости выехало на тротуар и влетело в подземный переход. С камер видеонаблюдения видно, что машина быстро приближалась к перекрестку и без торможения влетела в пешеходную зону, где находились люди.

В результате аварии на месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

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Водителя «Мерседеса» из искореженного салона авто деблокировали спасатели. По данным прокуратуры, виновника ДТП неоднократно привлекали к административной ответственностиза превышение скорости. Также он является участником четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли в этом году.

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