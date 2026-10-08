35 детей в ловушке оккупации: что происходит в блокированных Олешках перед зимой

Оккупированные Олешки в Херсонской области / © antikor.com.ua

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В оккупированных Олешках Херсонской области до сих пор могут находиться не менее 35 детей. При этом власти не исключают, что часть детей могла уехать или просто потеряла связь с родными и украинской стороной.

Об этом руководительница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала изданию «Шелтер».

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По словам Гасаненко, ранее украинские власти называли цифру в 47 детей, оставшихся в оккупированных Олешках. В настоящее время, после уточнения данных, речь идет о 35 детях.

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В то же время руководительница МВА предостерегла от вывода, что остальные дети точно покинули город. Часть из них могла просто не выходить на связь, поэтому подтвердить их местонахождение пока сложно.

«Возможно, здесь тоже не стоит радоваться тому, что все эти дети… что они выбрались. Потому что о всех такой информации нет», — отметила Гасаненко.

Она подчеркнула, что проблема выходит далеко за пределы самого города Олешки. Дети из Олешковской общины могут находиться и в других населенных пунктах на временно оккупированной территории.

На оккупированной территории общины — более 160 детей

По предварительным подсчетам, на оккупированной территории, относящейся к Олешковской общине, могут находиться около 162 детей. Ранее называлась цифра около 180.

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При этом и эти данные не являются окончательными, поскольку часть людей не имеет возможности поддерживать связь с территорией, находящейся под контролем Украины.

«Но цифры всё равно впечатляют. Ведь это дети, которые страдают от того, что проживают на временно оккупированной территории», — сказала Гасаненко.

В целом, по оценке руководительницы МВА, в оккупированных Олешках в настоящее время может проживать около 1800–2000 человек. Точное число установить невозможно из-за отсутствия нормальной связи и доступа к городу.

По словам Гасаненко, большинство из тех, кто остался, — пожилые люди.

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Зима без отопления и воды

Ситуация для мирных жителей Олешок остается чрезвычайно сложной. В преддверии зимы у людей нет достаточных возможностей для отопления своих домов.

В городе отсутствует стабильное электроснабжение, газ и питьевая вода. Заготовка дров также фактически невозможна из-за заминированных территорий вокруг города. Кроме того, жители лишены надлежащей медицинской помощи.

«Впереди зима. У людей нет чем отапливать дома, дров нет и нет возможности их заготовить, потому что вокруг всё заминировано», — подчеркнула Гасаненко.

Она добавила, что отсутствие электроэнергии и газа не позволяет людям использовать даже альтернативные способы обогрева. Особенно опасны эти условия для пожилых людей, которые остались в городе и нуждаются в постоянной медицинской помощи.

Напомним, что во временно оккупированных Олешках российские оккупанты искусственно создают дефицит продовольствия, перепродавая обычную упаковку продуктов за сумму, эквивалентную 50 тысячам гривен, или отбирая у людей последние драгоценности и золото.

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