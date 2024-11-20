35-летний мужчина отказался от мобилизации и начал издеваться над женой: все закончилось неожиданно

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации и издевался над женой.
Об этом говорится в приговоре Воловецкого райсуда Закарпатской области.
По данным суда, 35-летний житель Закарпатья в январе 2023 категорически отказался получать повестку для отправки на военную службу. Таким образом, он уклонился от мобилизации.
Также он с сентября по ноябрь 2023 года издевался над женой, с которой он воспитывает 2 детей. Житель Закарпатья выгонял женщину из дома и обижал.
На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Закарпатья виновным по ст. 336 УК Украины, ст. 126-1 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.
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