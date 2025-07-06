35 на 20 метров: в Одессе развернули рекордный флаг ВМС (фото)

Флаг Украины

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В День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Одессе установили национальный рекорд — курсанты и лицеисты развернули самый большой флаг ВМС Украины.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook.

По его словам, длина знамени составляет 35 метров, а ширина — почти 20 метров. Мероприятие прошло в рамках празднования и чествования моряков, которые защищают Украину на фронте и в море.

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«Наш флаг — символ храбрости, несокрушимости и преданности своему народу. Под ним одержано уже немало побед. Верю, что самые большие еще впереди», — отметил Неижпапа.

Напомним, ранее мы писали о том, что артиллеристы ВСУ установили мировой рекорд по дальности выстрела в реальном бою.