35 тыс. автомобилей в сутки: Мининфраструктуры пояснило, как "Большая стройка" изменит Дарницкий мост

Проект предполагает, что на Левом берегу столицы появятся два новых съезда с Дарницкого моста.

Строительство новых развязок Дарницкого моста в Киеве идет круглосуточно и без выходных. Мостостроители уже успели пробурить и забетонировали половину свай под опоры новой развязки

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"На железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве пробурили и забетонировали половину буронабивных свай, необходимых для сооружения левобережной развязки. Работы идут в режиме 24/7. В планах – завершение основных работ до конца 2022 года", - говорят в министерстве.

На проекте, выполняемом по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", задействованы 110 специалистов и более 50 единиц специализированной мостостроительной техники, в том числе 2 мощные буровые установки.

"Кроме бурения, идет изготовление металлических конструкций, бетонные и другие работы. В частности, специалисты делают шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений, временные опоры для монтажа готовых строений", - уточняет Министерство инфраструктуры.

Проект предусматривает, что на Левом берегу столицы появятся два новых съезда с Дарницкого моста – в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона. Также будет построен заезд на мост со стороны проспекта Бажана.

Это позволит разгрузить соседние Южный мост и Мост Патона и увеличить пропускную способность Дарницкого моста до 35 тыс. автомобилей в сутки.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов. План на следующие два года – сделать еще 810 таких сооружений, среди которых завершение строительства мостов в Запорожье и строительство новых мостов в Кременчуге и Ямполе.