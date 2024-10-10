35 тысяч евро из четырех уклонистов: на Закарпатье перекрыли канал побега за границу

Правоохранители выяснили, что организатор схемы сконтактировался с мужчинами через соцсети и предложил им услугу по переправке.

Пограничники Чопского отряда вместе с СБУ и миграционной полицией разоблачили канал незаконной переправки людей призывного возраста, действовавший в пределах Ужгородского района Закарпатья.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

В районе населенного пункта Каменица Ужгородского района были задержаны три переправщика, которые за денежное вознаграждение на общую сумму 35 тыс. евро согласились перевести через границу в Словакию киевлянина, донетчанина и двух закарпатцев.

Так, оперативники Чопского отряда вместе с военнослужащими отделения "Гута" остановили в пограничной группе мужчин. Эти мужчины оставили автомобили, которыми подъехали к району вблизи госграницы, и направлялись в сторону Словакии. На требование оперативников остановиться они не реагировали, однако правоохранителям удалось их остановить.

Недалеко от места задержания находились три легковых автомобиля. Как установили оперативники, одним из них перевозили "клиентов", другим – их вещи, а третьим ехал отслеживавший обстановку пособник.

Правоохранители выяснили, что организатор схемы сконтактировался с мужчинами через соцсети и предложил им услугу по переправке. Он договорился с каждым о сумме, которую мужчины должны были оплатить после удачного пересечения границы, и дал указания по прибытию в определенную точку для дальнейшего сопровождения к границе.

Организатор и его пособники были задержаны. Мужчин, которые собирались незаконно пробраться в Словакию, доставили в пограничное подразделение, чтобы составить административно-процессуальные документы относительно незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения госграницы Украины.

В настоящее время организатору схемы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу.

На Закарпатье пограничники разоблачили канал незаконной переправки через границу людей призывного возраста / Фото: Госпогранслужба Украины

На Закарпатье пограничники разоблачили канал незаконной переправки через границу людей призывного возраста / Фото: Госпогранслужба Украины

На Закарпатье пограничники разоблачили канал незаконной переправки через границу людей призывного возраста / Фото: Госпогранслужба Украины

К слову, прокуроры разоблачили организованную преступную группу, члены которой незаконно переправили через госграницу экс-главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

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