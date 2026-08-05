«+35 в вагоне, думала, умру»: жара превратила поезда УЗ в ад, украинцы массово жалуются

Укрзализныця / © Укрзализныця

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В Украину вернулась невыносимая жара, а вместе с ней жалобы пассажиров «Укрзализныци» о адские условия перевозки. Украинцы утверждают, что в старых вагонах отсутствуют кондиционеры, а окна забиты наглухо. По их словам, такая ситуация наблюдается как в поездах, курсирующих по Украине, так и в вагонах международных перевозок.

Что происходит в вагонах «Укрзализныци», как это комментируют в компании и сколько дней еще будет держаться аномальная жара читайте в статье ТСН.ua.

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«Думала, умру»: украинцы массово жалуются на адскую жару в поезд УЗ

Пассажиры украинской железной дороги массово жалуются на адские условия в вагонах. В Threads они оставляют десятки гневных комментариев. Одна из пользовательниц с ником shymonli рассказала о своем путешествии на поезде 157К Киев — Ивано-Франковск. По словам девушки, в вагоне было 35 градусов. Пассажиры обливались потом. Более того, окна закрыты, они без ручек, а проводники продавали горячую воду.

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«Этот поезд — это тупо издевательство над людьми и отношение к пассажирам, как к скоту. Не говорите о войне, до войны были и деньги, и время обновить состав вагонов. Дети обливаются потом, люди красные и мокрые. +35 в вагоне точно», — написала она.

Другие пользователи соцсетей оставили свои впечатления от поездов «Укрзализныци». Некоторые путешествовали с маленькими детьми.

«Ехали в Хельм и хотя был типа „кондиционер“, но это скорее просто дуйка. Толку особенно не было Я пошла просто намочила холодной водой полотенца и положила их себе на ноги и живот.

Сегодня в фейсбуке девушка с двумя маленькими выставила видео, где она худенькая обливается потом, просто мокрая вся насквозь, дети красные как томаты тоже мокрые, у нее на руках и они в детском вагоне, где просто пекло. Как можно так издеваться за деньги, я не понимаю.

Это вы еще не ехали поездом из Житомира во Львов в жару. Я ох**** за 12 часов.

Также сейчас едем из Днепра в Ивано-Франковск, то у нас то же, а еще и туалеты не работают! У меня ребенок тянуть через вагоны».

Это трэш, издевательство над людьми. Поезд Хелм-Харьков, стоимость билета 3800, на улице 31, в середине пожалуй еще больше, угадайте что: никакой кондиционер не работает, можно просто умереть прямо в поезде».

Также ситуация в поезде Трускавец — Киев. По словам одной из пассажирок, они ехали 10 часов без кондиционера, хотя в билетах он был указан. Чтобы хоть как-то остыть, как она утверждает, люди стояли в коридорах у окон.

«Когда пишу недовольный комментарий, мне пишут люди: спасибо, что вообще имеете возможность ездить по железной дороге, война закончится тогда что-то говорите. Ну что его говорить таким людям?» — написала mariia__kolesnikova.

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Украинцы возмущены и обвиняют компанию, вместо того, чтобы улучшить сервис обслуживания, оправдывается войной.

«Вы буквально написали мои мысли по поводу войны, это у нас „классическое“ оправдание Мне тоже очень жаль, что УЗ испытывает разрушения, но и коррупция есть и очень большая», — отметила nataliboykova.

Что говорят в «УЗ»

У железнодорожной компании отреагировали на десятки жалоб об адской жаре в вагонах. Там объяснили, если поезд стоит на границе, система кондиционирования не работает.

«А что говорит поездная бригада? Возможно, потому, что Вы стоите на границе? На стоянках они не работают, после Ковеля будут работать в штатном режиме», — ответили одному пользователю.

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Отвечая на другие жалобы, в компании посоветовали пассажирам покупать билеты на поезда, в которых указано наличие конционера.

Аномальная жара накрыла Украину

Между тем, аномальная жара держится в Украине. По прогнозам метеорологов, 5 августа большинство регионов Украины ожидается сухая жаркая погода, а в отдельных областях температура воздуха поднимется до +40 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко подчеркнула, что ближайшие три дня Украина будет одной из самых жарких стран Европы. Она начнет отступать уже 7 августа, начиная с мероприятия. Вечером 7 августа ожидается дождь с грозой, а с 8 августа наступит долгожданная прохлада.

Опасные симптомы во время жары

Из-за высокой температуры воздуха может возникнуть перегрев. Такие симптомы, как судороги, дезориентация и обморок — являются признаками опасного состояния. Он требует немедленного вызова скорой помощи.

Если человек не терял сознание, ему можно помочь своими силами. Для этого следует сначала перенести ее в прохладное место, снять лишнюю одежду и охладить тело с помощью воды — протереть или сбрызнуть ее.

В ситуациях, когда человек упал в обморок, следует провести краткий осмотр, немедленно вызвать скорую помощь и контролировать состояние пострадавшего до приезда медицинских работников.

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