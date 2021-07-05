360 пакетов с амфетамином: в Одессе задержали "закладчицю" с товаром

Женщина уверяет, что товар получила по почте.
В Одессе полицейские задержали 29-летнюю женщину на улице Академика Королева и изъяли у него почти 360 полимерных пакетов с амфетамином.
Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, злоумышленница уже была судима за наркопреступления.
По словам задержанной, запрещенный товар она приобрела через Интернет и получила в одном из почтовых отделений для дальнейшего сбыта путем "закладок".
Изъятое вещество полицейские направили на экспертизу.
За незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта женщине грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что киевские полицейские совместно с представителями Пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО.