360 пакетов с амфетамином: в Одессе задержали "закладчицю" с товаром

360 пакетов с амфетамином: в Одессе задержали "закладчицю" с товаром

Женщина уверяет, что товар получила по почте.

В Одессе полицейские задержали 29-летнюю женщину на улице Академика Королева и изъяли у него почти 360 полимерных пакетов с амфетамином.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, злоумышленница уже была судима за наркопреступления.

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По словам задержанной, запрещенный товар она приобрела через Интернет и получила в одном из почтовых отделений для дальнейшего сбыта путем "закладок".

Изъятое вещество полицейские направили на экспертизу.

За незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта женщине грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что киевские полицейские совместно с представителями Пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО.

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