37-летний житель Хмельнитчины пытался изнасиловать школьницу: его отправили за решетку

Мужчина проник в дом девушки и пытался ее изнасиловать.

37-летний житель Хмельницкого района Хмельницкой области приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы за незаконное проникновение в жилье, побои, угрозу убийством и попытку изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Соответствующий приговор вынес апелляционный суд.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

"Все случилось в июне прошлого года. Девочка приехала в гости к отцу в село. Злоумышленник знал, что мужчина будет идти утром на работу и потому решил воспользоваться его отсутствием. Обидчик надел на голову женский чулок и зашел в комнату, где спала девушка. Он угрожал ей кухонным ножом, а потом связал руки ремнем и пытался изнасиловать", — говорится в сообщении.

Школьница проявила хитрость и уговорила злоумышленника отпустить ее в туалет, а вместо этого убежала к тете, которая жила неподалеку.

За совершенное Теофипольский районный суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. Впрочем, адвокаты обвиняемого пытались обжаловать приговор, однако апелляционный суд оставил решение без изменений.

Приговор вступил в законную силу. Обидчик проведет за решеткой 7,5 лет.

Изнасилование несовершеннолетних

На Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

Также в Днепропетровской области 26-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Его отправили в тюрьму на 10 лет.

В Хмельницком нашли полураздетое тело 16-летней девушки: ее изнасиловали и убили.

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