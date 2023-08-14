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388 детей с семьями нуждаются в принудительной эвакуации из самых горячих точек Донбасса

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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388 детей с семьями нуждаются в принудительной эвакуации из самых горячих точек Донбасса

Речь идет об эвакуации из Бахмута / Фото: Associated Press

Дети с семьями нуждаются в принудительной эвакуации из самых горячих точек Донбасса.

388 детей с семьями нуждаются в принудительной эвакуации из самых горячих точек Донбасса. Речь идет о Бахмутской общине и Краматорске.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, — пишет ОВА в Телеграмме.

Все дети из домов семейного типа уже находятся в более безопасных регионах Украины вдали от зоны боевых действий.

"Остающиеся дети по ним принимают решения исключительно родители. И если мы понимаем, что такое решение, к сожалению, родителями не будет принято, принимаем решение областной комиссией ТЭБ и ЧС по постановлению Кабмина и эвакуируем детей с родителями принудительным образом. Таких детей у нас 388: в части Бахмутского и Краматорского районов", – пояснил Кириленко.

Напомним, что кафиры усиленно наступают на Купянском направлении на Харьковщине, поэтому власти объявили обязательную эвакуацию.

Также на Харьковщине планируют объявить принудительную эвакуацию детей.

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Просмотры
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