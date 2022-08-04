4 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

4 августа 2022 года – четверг. 162-й день войны России против Украины. 216-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 августа – День рождения шампанского. Неофициальный праздник, популярный среди всех поклонников этого напитка. История шампанского начинается в аббатстве Отвильер, где монах отец Пьер Периньон часто экспериментировал над созданием новых видов вин. 4 августа 1668 года он предложил своим братьям-абатам попробовать новый напиток – вино с пузырьками и легкой серебристой пеной.

А еще 4 августа – Международный день дымчатого леопарда. Основная цель праздника – увеличить осведомленность человечества об этом виде млекопитающих. Ввели событие работники Парка диких животных Хаулеттс в Кенте (Великобритания). А именно – Дэн Кэмп и Лорен Амос. Впервые праздник отпраздновали в 2018 году.

4 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

4 августа – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины / Фото: commons.wikimedia.org

4 августа в церковном календаре – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины. Она была сторонницей и последовательницей Иисуса Христа. Согласно Священному писанию, Мария встретила Сына Божьего в то время, когда была одержима семью бесами. Он изгнал бесов из ее тела, потому она стала его ученицей. Считается, что именно ей первым явился Иисус Христос утром на Пасху.

Памятные даты 4 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 4 августа:

1408 год – впервые упоминается город Мена, Черниговской области;

1492 год — начинается экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию;

1578 год — происходит битва при Алкасер-Кибири, в которой марокканско-османские войска побеждают силы марокканско-португальского союза;

1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) избирают Ивана Мазепу;

1693 год – французский монах Пьер Периньон открывает секрет приготовления шампанского;

1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;

1914 год — создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС;

1914 год — во Львове создают Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым;

1922 год — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке выключили на одну минуту 13 миллионов аппаратов;

1926 год – на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;

1934 год — на "Криворожстали" запускают первую доменную печь;

1962 год — заключен в тюрьму лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу, в тюрьме он проводит 28 лет;

1995 год — в Хорватии начинается операция "Буря" против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа;

2020 год – взрывы в порту Бейрута.

4 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 4 августа называли Мария Суровица, Мария Ягодница или Марьин день. В этот день девочки молились Марии Магдалине, чтобы она подарила им красоту. А крестьяне старались не пасти скот на лугах. Верили, что после луговой травы скот умрет.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 августа

Каковы сегодня именины: Корней, Алексей, Михаил, Магдалина и Мария.

4 августа родились:

1757 год – украинский иконописец, художник-портретист Владимир Боровиковский;

1854 год – украинская актриса театра и кино Мария Заньковецкая;

1901 год – американский джазовый музыкант и певец Луи Армстронг.

Погода на 4 августа

4 августа в Киеве облачная погода, к вечеру возможен мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурно, утром и днем ожидается дождь с грозой, а к вечеру мелкий дождь. В Одессе пасмурная погода, а во второй половине дня начнется мелкий дождь, который усилится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +18 ночью. Во Львове +27 днем и +12 ночью. В Харькове +24 днем и +18 ночью. В Одессе +28 днем и +19 ночью.