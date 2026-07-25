4 человека погибли в помещениях ТЦК: Лубинец шокировал новыми данными и назвал самую проблемную область

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что, по его информации, в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки произошло четыре случая смерти людей. По его словам, трагедии произошли в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом омбудсмен сообщил в эфире Новости.LIVE.

По словам Лубинца, его офис располагает информацией о четырех случаях смерти людей в помещениях ТЦК.

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«По нашей информации, есть уже четыре случая, когда человек скончался. По-моему, человека просто убили в помещениях ТЦК и СП», — заявил омбудсмен.

Он отметил, что эти случаи касаются Киевского и Днепропетровского регионов.

Отдельно Лубинец выразил обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав граждан при мобилизации в отдельных областях. По его словам, больше всего обращений по поводу незаконных действий работников ТЦК поступает именно из Закарпатья.

«Самая критическая сейчас ситуация, на мой взгляд, это Закарпатье. Я вообще не понимаю, как там постоянно руководителя областного ТЦК переназначают на 30 дней», — сказал он.

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Среди проблемных регионов омбудсмен назвал Одесскую, Днепропетровскую и Львовскую области.

Какие области Лубинец назвал примером

В то же время, Лубинец подчеркнул, что есть регионы, где мобилизационные мероприятия, по его оценке, проводятся без системных нарушений прав граждан. Он назвал таковыми Кировоградскую и Хмельницкую области.

По словам омбудсмена, именно Кировоградщина занимает первое место в Украине по уровню мобилизации по численности населения.

Лубинец считает, что положительные практики отдельных областей должны служить примером для других регионов. По его мнению, высокие показатели мобилизации можно обеспечивать без нарушения прав граждан и без совершения уголовных правонарушений.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее Лубинец во время пленарного заседания Верховной Рады заявил о том, что в Украине зафиксирован катастрофический рост обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен сообщил о тысячах случаев насилия и даже летальных исходах в помещениях ТЦК.

Также Лубинец сообщил, что в 2025 году количество обращений по поводу нарушения прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны.

Проблема приобрела системный характер еще в 2023-м, и омбудсман неоднократно поднимал ее на закрытых совещаниях с руководством Минобороны и военного командования.

По оценке Лубинца, наиболее эффективным инструментом противодействия нарушениям стало их публичное освещение. В 2025 г. он принял решение максимально открыто показывать проблематику — даже несмотря на то, что в публичное пространство попадает лишь около 1% выявленных случаев, а российская пропаганда пытается использовать эту информацию.

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