"4 года ездили без этих приколов": в "Укрзализныце" объяснили правила путешествий во время войны

Важное сообщение Укрзализныци

Поезда «Укрзализныци» курсируют по расписанию, включая сообщение к прифронтовым территориям. А по состоянию на 10 марта 2026 года более 30 минут опаздывали только шесть поездов «УЗ».

Об этом сказал глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

По его словам, поезда курсируют по расписанию, включая сообщение к прифронтовым территориям. Актуальный статус движения всегда можно проверить на сайте «Укрзализныци», добавил Перцовский.

В то же время он подчеркнул, что железнодорожные сообщения остаются зоной риска.

«4 года ездили как-то без этих приколов”… Иногда на такие упреки хочется отреагировать эмоционально… Но с вопросами безопасности так нельзя. Если даже кому-то одному что-то непонятно — будем терпеливо снова и снова объяснять, о чем уместно говорить публично», — написал он.

Враг пытается усложнить работу транспорта и запугать людей.

«Единственный 100% безопасный вариант для любого транспортного оператора — действовать как авиация, где с февраля 2022 года все рейсы остановлены. Но наша задача — соединять страну даже в самые сложные моменты», — отметил Перцовский.

Ситуация на железной дороге: что нужно знать пассажирам

По совам Перцовского, из-за российских атак поезда могут временно останавливаться, а в случае серьезной угрозы объявляется эвакуация. Чаще это происходит на станциях с укрытиями, но при необходимости — непосредственно на перегоне.

Председатель правления АО «Укрзализныця» дал советы пассажирам:

планировать пересадки с запасом 2-3 часа, в особенности международных рейсов;

помнить, что при эвакуации пассажиры выходят без громоздких чемоданов и вещей, потому что приоритетом остается безопасность;

Что касается питания, то, по словам главы, «Укрзализныця» сотрудничает с World Central Kitchen и организует «железные перекусы» и горячее питание, но пассажирам советуют иметь небольшие снеки при себе.

Он добавил, что компания оперативно информирует о ситуации на маршруте через push-сообщение и дает прогноз движения и информацию о возможных задержках.

Тем временем в УЗ сообщили об изменениях в движении пригородных поездов из-за перебоев с электроэнергией в контактной сети. Некоторые рейсы 10 марта временно не будут курсировать. В частности, из-за ситуации в безопасности в Днепропетровской области есть изменения в движении поездов «Укрзализныци».