4-летний одессит установил рекорд Украины: сделал 1150 приседаний без остановки

4-летний одессит Давид Дулогло установил рекорд Украины / © Суспільне

Реклама

Четырехлетний житель Одессы Давид Дулогло установил рекорд Украины, выполнив 1150 приседаний за один час и пять минут. Мальчик стал самым юным ребенком, которому удалось выполнить такое количество упражнений в режиме непрерывного выполнения (non-stop).

Об этом мать мальчика Светлана Дулогло рассказала "Суспільному".

По ее словам, перед установкой рекорда она очень переживала, ведь Давид еще совсем маленький и легко может отвлечься.

Реклама

"Давид маленький, его может отвлечь любой пустяк. Даже если зазвонит телефон - он может переключиться", - отметила женщина.

4-летний одессит Давид Дулогло установил рекорд Украины. / © Суспільне

Несмотря на волнение, достижение мальчика официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины, после чего Давид получил сертификат.

Интересно, что спортивные достижения в семье – не редкость. 7-летняя сестра Давида, Милана, также является рекордсменкой. Она выполнила 1177 приседаний за 38 минут без перерыва.

Тренирует обоих детей отец Руслан Дулогло.

Реклама

Напомним, ранее 12-летний Андрей Бирцов стал новым рекордсменом Украины по гиревому спорту среди детей. Парень установил достижения в номинации «толчок двух гирь», выполнив 41 подъем двух гирь весом 8 килограммов каждая обеими руками, всего за 60 секунд.