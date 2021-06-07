4-летняя девочка была без сознания с пакетом на голове: в Тернополе мать пыталась убить двух детей

Медики сообщили, что в обоих детей черепно-мозговые травмы.

В Тернополе мать пыталась убить двух детей. Соседка женщины вызвала полицию и медиков.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным полиции, инцидент произошел 5 июня. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка вероятно душит своих малолетних детей.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. На тот момент 4-летняя девочка лежала без сознания с пакетом на голове. Ребенка реанимировали и госпитализировали в областную больницу.

Генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус в Facebook уточнил, что инцидент произошел в 8:29 на улице Киевской. Он отметил, что в обоих детей обнаружили травмы.

"Травмированным мальчику и девочке скорую и полицию вызвали соседи. С закрытыми черепно-мозговыми травмами обеих потерпевших, после оказанной медицинской помощи, было госпитализировано в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.

В полиции же добавили, что 5-летнего брата уже забрала бабушка. Жизни девочки ничего не угрожает.

Мать детей доставили в специализированное медицинское учреждение. Женщине инкриминируют ст.15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области авто с семьей врезалось в дерево. 12-летний мальчик погиб в свой день рождения.

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