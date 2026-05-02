Украина
4776
1 мин

4-летняя девочка пропала без вести на Ивано-Франковщине: вышла со двора и не вернулась

Злата Шевчук вечером 2 мая вышла со двора в селе Угринов без обуви и скрылась в неизвестном направлении.

Злата Шевчук вышла из дома 2 мая и исчезла / © Национальная полиция Украины

В селе Угринов Ивано-Франковского района произошло чрезвычайное событие - без вести пропала 4-летняя Злата Васильевна Шевчук. По данным ювенальной превенции, ребенок вышел из собственного двора около 20:30 в четверг, 2 мая, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

О розыске малолетней девочки сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Ситуация вызывает особую обеспокоенность тем, что ребенок оказался на улице вечером и без обуви, что чревато опасным переохлаждением.

Приметы пропавшей Златы Шевчук:

  • рост около 105 см;

  • худощавое телосложение;

  • светлые волосы.

В момент исчезновения девочка была одета в кофту и лосины. На ногах у ребенка были только носки.

Полиция Прикарпатья обращается ко всем небезразличным гражданам с просьбой помочь. Если вы видели похожую девочку или вам известна какая-либо информация о ее возможном местонахождении, правоохранители просят немедленно звонить по этим номерам:

  • спецлиния «102»

  • +380 (97) 98 32 132

  • +380 (67) 497 17 87

  • +380 (67) 336 27 75

Напомним, в Киеве пропала 14-летняя девочка . Лилия Троян ушла из дома 29 марта и до сих пор не вернулась.

