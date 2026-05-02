4-летняя девочка пропала без вести на Ивано-Франковщине: вышла со двора и не вернулась
Злата Шевчук вечером 2 мая вышла со двора в селе Угринов без обуви и скрылась в неизвестном направлении.
В селе Угринов Ивано-Франковского района произошло чрезвычайное событие - без вести пропала 4-летняя Злата Васильевна Шевчук. По данным ювенальной превенции, ребенок вышел из собственного двора около 20:30 в четверг, 2 мая, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.
О розыске малолетней девочки сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Ситуация вызывает особую обеспокоенность тем, что ребенок оказался на улице вечером и без обуви, что чревато опасным переохлаждением.
Приметы пропавшей Златы Шевчук:
рост около 105 см;
худощавое телосложение;
светлые волосы.
В момент исчезновения девочка была одета в кофту и лосины. На ногах у ребенка были только носки.
Полиция Прикарпатья обращается ко всем небезразличным гражданам с просьбой помочь. Если вы видели похожую девочку или вам известна какая-либо информация о ее возможном местонахождении, правоохранители просят немедленно звонить по этим номерам:
спецлиния «102»
+380 (97) 98 32 132
+380 (67) 497 17 87
+380 (67) 336 27 75
