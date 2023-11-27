4 миллиона долларов и евро в пакетах, золото и элитные часы: скандальный ровенский депутат сможет выйти под залог

Депутата, незаконно обогатившегося на миллионы долларов, отправили под стражу. Но он может выйти в залог.

Суд избрал меру пресечения депутату Ровенского областного совета, которого разоблачили на владении незаконным состоянием на миллионы долларов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Депутата Ровенского областного совета, который является и заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины", отправили под стражу. Он может выйти на свободу, если внесет залог в 192 млн. гривен.

За незаконное обогащение ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Что известно о скандале с ровенским депутатом

Злоумышленник до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП "Леса Украины".

И хотя правоохранители не называют его имя, по данным местных СМИ, должность. о которой идет речь в сообщении ГБР, занимал в указанное время Виталий Сухович.

Он успел незаконно обогатиться миллионами долларов.

В ходе следственных действий обнаружено и изъято только наличными свыше 4 млн. долларов США в разной валюте.

Злоумышленник незаконно обогатился на миллионы долларов

Украинцев шокировало огромное количество валюты, сброшенной прямо в обычные пакеты и сумки.

Деньги "скромного" ровенского депутата

Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в том числе элитной марки Рatek philippe.

Машина фигуранта

Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Кроме того, заблокированы счета, где он хранил более 400 тысяч евро.

Депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, где осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных фигуранту.

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