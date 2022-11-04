4 ноября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

4 ноября 2022 года – пятница. 254-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 57 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 ноября — День железнодорожника в Украине. Для экономического развития и промышленности железнодорожное сообщение всегда было очень важно. В 1843 году была построена Инкерманская железная дорога, а в 1855 году – Большая Крымская Центральная железная дорога. Ее общая протяженность составляет 23 км. С 1868 года началось развитие железнодорожных сообщений. Сначала в независимой Украине День железнодорожника праздновали в начале августа. Но в 2002 году президент Леонид Кучма издал указ, согласно которому празднование перенесли на 4 ноября. Интересный факт: современная Украина по длине железнодорожной сети занимает в Европе третье место. Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых, которые связаны с этой профессией.

Также 4 ноября – День дорожного регулятора. Профессиональный праздник всех тех, кто связан с этой профессией. Палку черно-белого цвета, которая сегодня известна всем, была создана в 1939 году. Такое сочетание выбрали не случайно – в темноте эти цвета хорошо видны. Главная задача дорожного регулятора – управлять движением транспорта с помощью специальных сигналов. Регулировщики работают в особой одежде с опознавательными знаками и экипировкой.

А еще 4 ноября – Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Ежегодно приходится на первую пятницу ноября. Праздник был создан по инициативе American Lawyers Public Image Association в 2001 году. Главная цель – привлечь внимание человечества к деятельности юристов, редко получающих благодарность за свой труд.

4 ноября – День царя Тутанхамона (King Tut Day). Именно в этот день 1922 были найдены гробницы легендарного древнеегипетского правителя. Открытие совершил британский археолог Говард Картер. Хотя сам Тутанхамон не успел ничем прославиться за время своего правления, его хорошо знают как известнейшего царя Древнего Египта. В гробнице обнаружили 3500 старинных предметов. В настоящее время большая часть из них находится в Каирском музее.

Какой сегодня, 4 ноября, церковный праздник

4 ноября – день памяти святого Аверкия / Фото: commons.wikimedia.org

4 ноября в церковном календаре – день памяти святого Аверкия. Он был епископом в городе Ерополь (Малая Азия). В 72-летнем возрасте отправился в путешествие в Рим. Возвращаясь, он вошел в Месопотамию и Сирию. Там Аверкий встретился с набожными христианами и помог им скрепиться в вере. После возвращения домой жил благочестивой жизнью. Умер в 193 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 ноября

Каковы сегодня именины: Герман, Владимир, Василий, Денис, Григорий, Ираклий, Иван, Максим, Константин, Александр, Николай, Федор, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 4 ноября является хризолит. В народе его называют камень-смен, вечерний изумруд, талисман мужчин. С античных времен люди верили, что хризолит – символ богатства, покровитель банкиров. Добычей этого камня занимались еще в Египте. Он был излюбленным камнем царицы Клеопатры.

В этот день родились:

1883 год – украинский военный деятель Михаил Билинский;

1898 год – украинский военный деятель, историк Василий Кучабский;

1910 год – украинский кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовлению бандуры Семен Ластович;

1911 год – украинский военно-политический деятель, деятель ОУН, полковник УПА, Главный командир УПА Дмитрий Клячковский;

1967 год — украинская спортсменка, двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука Елена Садовничая.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается тяжело работать, заниматься домашней работой.

Не стоит ругаться, злословить, выяснять отношения.

Не одалживайте деньги.

Желательно не завидовать другим людям, потому что можете привлечь этим неприятности.

Не отправляйтесь в дальнюю дорогу.

Народные приметы и традиции в ноябре

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: нет дождя – следующий год будет неурожайным;

сильный ливень в этот день означает, что ненастье будет долго продолжаться;

утром туман – ждите теплых дней.

4 ноября наши предки пытались окончить все строительные работы. Часто шли в церковь, чтобы помолиться у иконы Божией Матери и попросить у нее благословения.

Погода на сегодня, 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в Киеве облачно, днем будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +6 ночью. Во Львове +11 днем и +4 ночью. В Харькове +8 днем и +4 ночью. В Одессе +13 днем и +6 ночью.

Памятные даты 4 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 ноября:

1844 год — во Львове образуют Академию техническую (с 1920 — Львовская политехника);

1848 год — открывают первое в мире метро — первая линия метро протяженностью 6 километров связала лондонские вокзалы Поддингтон и Фаррингдон и называлась "Metropolitan Railway", это название сократили до пяти букв и вышло всем нам знакомое "метро";

1861 год — на Железнодорожный вокзал во Львове прибывает первый на территории современной Украины поезд из Вены;

1879 год – Джейдс Ритти получает патент на первый кассовый аппарат;

1899 год — опубликовали книгу Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений";

1918 год — ночью против 4 ноября начинаются польско-украинские бои за Перемышль;

1921 год – начинается Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжого Юрия Тютюнника;

1922 год – в Королевстве Египет находят гробницу Тутанхамона;

1937 год – происходит последний день расстрелов в урочище Сандармох;

1946 год — подписывают китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле;

1950 год – в Риме государства-члены Совета Европы подписывают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;

1970 год — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превышает скорость звука;

1979 год – иранские студенты захватывают в Тегеране американское посольство;

1984 год — основывают компанию "Dell".

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