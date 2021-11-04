4 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Украине в этот день празднуют День железнодорожника.
Какой сегодня день
В четверг, 4 ноября, в мире отмечают Международный день добра, День Тутанхамона, День дорожного регулятора, День здравого смысла и День качественной работы.
В Украине в этот день празднуют День железнодорожника, в Италии – праздник победы в Первой мировой войне, в Великобритании – Ночь Гая Фокса, в Панаме – День флага, в Туркменистане – День работников таможенных органов, в США – Национальный день конфет.
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Памятные даты 4 ноября
- 1844 — во Львове образована Академия техническая (от 1920 — Львовская политехника).
- 1848 — Открытое первое в мире метро. Идею построить подземную железную дорогу для быстрой транспортировки горожан с одного конца Лондона в другой подал адвокат из Сити Чарльз Пирсон. Первая линия метро протяженностью 6 километров связывала лондонские вокзалы Поддингтон и Фаррингдон и называлась "Metropolitan Railway", то есть "Столичная железная дорога". Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое "метро".
- 1861 — на Железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены; этот день считается началом истории железных дорог Украины.
- 1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
- 1922 — в Королевстве Египет найдена гробница Тутанхамона.
- 1950 – в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
- 1970 — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превысил скорость звука.
- 1984 — основание компании "Dell".
Церковный праздник сегодня 4 ноября
Православная церковь 4 ноября отмечает День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу.
Лик Богоматери помогает и во время лечения любых недугов, особенно, если есть проблемы с глазами, а также при необходимости духовного прозрения.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя работать. Все дела на Казанске лучше переделать заранее, чтобы в сам день Казанской Божьей Матери помолиться о замужестве, о любви, исцелении болезней и чтобы в жизни в семейных отношениях все хорошо складывалось.
Приметы на 4 ноября
- Какая погода 4 ноября – такой и будет зима;
- Если целый день ясно, тогда вскоре ждите похолодания;
- С утра будет дождь или туман, то тепло еще продержится;
- Сегодня сухо, так что год будет голодным.
Именины 4 ноября
День ангела (именины) сегодня, 4 ноября, празднуют: Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.
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