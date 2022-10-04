4 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

4 октября 2022 – вторник. 223-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 88 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 октября – День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел Украины.Главная цель праздника – отметить труд тех людей, которые занимаются эпидемиологическим и санитарным контролем и проводят карантинные мероприятия по выявлению вспышек эпизоотических болезней.

Также 4 октября – Всемирный день животных (World Animal Day). Впервые праздник был организован в Берлине известным защитником животных и писателем Генрихом Циммерманном 24 марта 1925 года. Через четыре года празднование было перенесено на 4 октября. Дату выбрали не случайно — именно в этот день скончался католический священнослужитель Франциск Ассизский, считающийся защитником животных.

А еще 4 октября — Всемирная неделя космоса. Событие было создано в 2000 году по решению Генеральной ассамблеи ООН. Впервые инициатива введения такого праздника появилась на третьей Международной конференции ООН по космосу. Тогда ввести праздник хотели 20 июля в память о высадке американской экспедиции на Луну. Однако предложение было принято неоднозначно. Хотя большинство делегаций поддержало создание праздника, но вопрос о дате остался открытым. Тогда заполнили праздновать 4 октября – в честь запуска 1957 года первого искусственного спутника нашей планеты. Также решили, что это будет не один день, а целая неделя космоса.

Какой сегодня, 4 октября, церковный праздник

4 октября – день памяти апостола от 70 Кодрата / Фото: commons.wikimedia.org

4 октября в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Кодрата. Родился примерно во второй половине I века. Впоследствии стал епископом в Афинах, когда погиб мученической смертью Публий. В 126 году написал произведение в защиту животных – "Апологию". Был апостолом Христовым, а потому видел своими глазами крестную смерть Спасителя.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 октября

Каковы сегодня именины: Даниил, Иосиф, Андрей, Дмитрий, Назар, Кондрат, Розалия.

Талисманом человека, рожденного 4 октября является бриллиант. В Древней Греции и Риме этот драгоценный камень называли "слезами богов". Бриллиант может быть разных оттенков, например, голубым.

В этот день родились:

1892 год – украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;

1934 год — украинская художница-живописец и педагогиня Выродова-Готье Валентина Гавриловна;

1977 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется свататься, потому что пара скоро распадется.

В этот день не ходят в лес и не стоят на пороге, потому что может случиться беда.

Нельзя с этого дня резать домашнюю птицу, потому что в семье произойдет несчастье.

Народные приметы и традиции на 4 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: теплая ночь и холодный день – погода скоро ухудшится;

дует северо-восточный ветер – до морозной зимы;

мало орехов и грибов – зимоб будет много снега;

какая сегодня погода, такова она будет весь октябрь.

В народе 4 октября называют днем четырёх святых. В этот день часто заказывали молебен святому Дмитрию о здоровье сирот, кормящих матерей, вдов, детей. А этот день считался удачным для богатых людей, бизнесменов и торговцев.

Погода на сегодня, 4 октября

Сегодня, 4 октября, в Киеве облачно, будет идти дождь. Во Львове пасмурно, утром дождь, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурная погода, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +7 ночью. Во Львове +12 днем и +8 ночью. В Харькове +13 днем и +9 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.

Памятные даты 4 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября: