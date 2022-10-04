4 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

4 октября 2022 – вторник. 223-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 88 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
4 октября – День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел Украины.Главная цель праздника – отметить труд тех людей, которые занимаются эпидемиологическим и санитарным контролем и проводят карантинные мероприятия по выявлению вспышек эпизоотических болезней.
Также 4 октября – Всемирный день животных (World Animal Day). Впервые праздник был организован в Берлине известным защитником животных и писателем Генрихом Циммерманном 24 марта 1925 года. Через четыре года празднование было перенесено на 4 октября. Дату выбрали не случайно — именно в этот день скончался католический священнослужитель Франциск Ассизский, считающийся защитником животных.
А еще 4 октября — Всемирная неделя космоса. Событие было создано в 2000 году по решению Генеральной ассамблеи ООН. Впервые инициатива введения такого праздника появилась на третьей Международной конференции ООН по космосу. Тогда ввести праздник хотели 20 июля в память о высадке американской экспедиции на Луну. Однако предложение было принято неоднозначно. Хотя большинство делегаций поддержало создание праздника, но вопрос о дате остался открытым. Тогда заполнили праздновать 4 октября – в честь запуска 1957 года первого искусственного спутника нашей планеты. Также решили, что это будет не один день, а целая неделя космоса.
Какой сегодня, 4 октября, церковный праздник
4 октября в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Кодрата. Родился примерно во второй половине I века. Впоследствии стал епископом в Афинах, когда погиб мученической смертью Публий. В 126 году написал произведение в защиту животных – "Апологию". Был апостолом Христовым, а потому видел своими глазами крестную смерть Спасителя.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 октября
Каковы сегодня именины: Даниил, Иосиф, Андрей, Дмитрий, Назар, Кондрат, Розалия.
Талисманом человека, рожденного 4 октября является бриллиант. В Древней Греции и Риме этот драгоценный камень называли "слезами богов". Бриллиант может быть разных оттенков, например, голубым.
В этот день родились:
- 1892 год – украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;
- 1934 год — украинская художница-живописец и педагогиня Выродова-Готье Валентина Гавриловна;
- 1977 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.
Что нельзя делать в этот день
- Не рекомендуется свататься, потому что пара скоро распадется.
- В этот день не ходят в лес и не стоят на пороге, потому что может случиться беда.
- Нельзя с этого дня резать домашнюю птицу, потому что в семье произойдет несчастье.
Народные приметы и традиции на 4 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: теплая ночь и холодный день – погода скоро ухудшится;
- дует северо-восточный ветер – до морозной зимы;
- мало орехов и грибов – зимоб будет много снега;
- какая сегодня погода, такова она будет весь октябрь.
В народе 4 октября называют днем четырёх святых. В этот день часто заказывали молебен святому Дмитрию о здоровье сирот, кормящих матерей, вдов, детей. А этот день считался удачным для богатых людей, бизнесменов и торговцев.
Погода на сегодня, 4 октября
Сегодня, 4 октября, в Киеве облачно, будет идти дождь. Во Львове пасмурно, утром дождь, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурная погода, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +10 днем и +7 ночью. Во Львове +12 днем и +8 ночью. В Харькове +13 днем и +9 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.
Памятные даты 4 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:
- 1535 год – напечатали первую англоязычную Библию;
- 1582 год — папа Римский Григорий XIII объявляет о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в исчислении дат;
- 1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;
- 1772 год — во время церемонии во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Йозефа II официально провозглашает о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия, который имел право претендовать на Галицко-Волынское княжество — Руское;
- 1780 год — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука возвращаются на родину;
- 1812 год – в Крыму закладывают Никитский ботанический сад;
- 1830 год — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I провозгласили независимость Бельгии;
- 1875 — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основали университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича);
- 1883 год — впервые отправляется в рейс "Восточный экспресс", соединявший Османскую империю с Западной Европой;
- 1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую Радикальную Партию — первую украинскую политическую партию;
- 1900 год — начинает свою работу Львовская опера;
- 1904 год — в Швеции создают футбольный клуб "Гетеборг";
- 1910 год — в Португалии свергают королевскую власть, страну провозглашают демократической республикой;
- 1911 год – в Лондоне вводят в действие первый в мире эскалатор;
- 1927 год – в Брюсселе по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;
- 1941 год – в ходе Второй Мировой войны немецкие войска занимают город Запорожье;
- 1958 год — из Лондона в Нью-Йорк начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;
- 1965 год — Папа Римский Павел VI издает буллу, которой снимает с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа;
- 1968 год – происходит первый полет пассажирского самолета Ту-154;
- 1989 год — в Киево-Печерской лавре открывают духовную семинарию;
- 1994 год — в Швейцарии сжигают себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца";
- 2001 год — британские ученые расшифровывают генетический материал вызывающей чуму бактерии;
- 2001 год — катастрофа пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании "Сибирь" над Черным морем во время учебных стрельб ПС ВС Украины.