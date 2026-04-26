40 лет после аварии на ЧАЭС: волки адаптировались к радиации и научились бороться с раком

Волки / © Pixabay

Реклама

В лесах вокруг руин Чернобыльской АЭС, где уровень радиации остается опасным для людей, волки не просто выживают, а процветают. Новое исследование генетиков Принстонского университета свидетельствует: за десятилетие экспозиции эти хищники развили уникальные механизмы защиты от рака.

Об этом пишет издание Sciencealert.

Генетический щит против опухолей

Исследовательская группа под руководством эволюционных биологов Кары Лав и Шейна Кэмпбелл-Стейтона обнаружила, что чернобыльские серые волки (Canis lupus) имеют существенные генетические отличия от своих родственников из других уголков мира. Ученые проанализировали образцы крови волков из зоны отчуждения, Беларуси и национального парка Йеллоустоун (США) и обнаружили более 3100 генов, работающих иначе в условиях радиации.

Реклама

Важнейшее открытие касается 23 генов, связанных с раком. Оказалось, что эти гены у чернобыльских волков более активны, что помогает животным эффективнее бороться с опухолями.

«Возможно, в этой популяции возникла генетическая вариация, позволяющая отдельным особям быть более стойкими к радиации. Они могут болеть раком с той же частотой, но это не влияет на их жизнедеятельность так сильно, как на животных вне зоны», — объясняет Шейн Кэмпбелл-Стейтон.

Почему популяция волков выросла в 7 раз?

Согласно данным экологов, плотность популяции волков в Чернобыльской зоне отчуждения в семь раз выше, чем в соседних незагрязненных заповедниках. Это превратило зону в своеобразный «радиоактивный Эдем» для хищников.

Постоянное влияние низких доз радиации на протяжении многих поколений сформировало особый генетический профиль животных. Они живут в среде, где радиация скапливается в пищевой цепи: от растений до травоядных и наконец до волков. Однако именно хищники демонстрируют наилучшую адаптацию к этой «нагрузке».

Реклама

Ключ к лечению рака у людей

Ученые видят в чернобыльских волках уникальную возможность для медицины. Данные исследования сравнили с генетическим атласом рака человека (TCGA) и обнаружили маркеры 10 типов опухолей, общих для людей и собак.

«Мы начали сотрудничать с онкологами и фармацевтическими компаниями, чтобы понять, могут ли эти отличия стать основой для создания новых терапевтических мишеней для лечения рака у людей», — отмечают исследователи.

