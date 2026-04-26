40 лет спустя после Чернобыля: эксперты дали новые оценки смертности и рисков

Чернобыль через 40 лет / © unsplash.com

Прошло 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС, однако ее последствия продолжают влиять не только на Украину, но и на другие страны Европы, в частности, Великобританию.

Об этом говорится в материале dailymail.

26 апреля 1986 в 01:23 по местному времени взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти. В атмосферу попало более 100 радиоактивных частей. Часть из них быстро распалась, но другие, в том числе йод, стронций и цезий, распространились на тысячи километров, достигнув даже Британии.

Несмотря на масштаб крушения, в первые дни о ней почти ничего не сообщали. Спустя всего два дня после взрыва шведские специалисты зафиксировали аномальный уровень радиации и сообщили мир о возможной аварии.

Последствия крушения на ЧАЭС ощущаются и сегодня

По словам исследователя Чернобыля, профессора Портсмутского университета Джима Смита, последствия катастрофы ощущаются и сегодня. В частности, после аварии существенно возросло количество случаев рака щитовидной железы среди детей в Беларуси — с 1-2 до 6-8 случаев на 100 тысяч.

«После аварии резко возросла заболеваемость раком щитовидной железы. Люди, особенно дети, получили большие дозы радиоактивного йода из-за зараженных продуктов», — объяснил эксперт.

По оценкам, к 2015 году было зафиксировано около 5 тысяч дополнительных случаев такого рака.

Официально после аварии острую лучевую болезнь получили 134 человека, из которых около 40 умерли. Однако реальные масштабы трагедии могут быть значительно больше.

«Если оценивать общие последствия, то количество смертей может достигать 15-25 тысяч», — отметил Смит.

Радиоактивные выбросы затронули около 700 миллионов человек в Европе, хотя для большинства дозы были небольшими.

Даже спустя десятилетие трагедия на ЧАЭС остается напоминанием о рисках ядерной энергетики и важности строгих стандартов безопасности.