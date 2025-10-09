ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1002
Время на прочтение
2 мин

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто (фото)

СБУ и БЭБ расследуют попытку вывезти почти миллион долларов, скрытых в тайнике авто.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

На международном автомобильном пункте пропуска «Порубное — Сирет» 9 октября таможенники обнаружили рекордную сумму скрытой валюты. Во время детального таможенного досмотра автомобиля Mercedes-Benz W212 таможенники изъяли более $970 тысяч США.

Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины.

Автомобилем управляла женщина. Стражи порядка обратили внимание на моторный отсек. Там был обустроен специальный тайник. Добраться до нее было очень сложно — таможенникам пришлось демонтировать некоторые элементы. В скрытых свертках оказалась валюта на общую сумму 970 тысяч долларов США, что по курсу НБУ составляет более 40 миллионов гривен.

40 миллионов наличными. Таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

40 миллионов наличными. Таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба сообщила, что валютные средства и сам автомобиль, обустроенный для их незаконного перемещения, изъяты. Уведомление об уголовном правонарушении направлено в территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области для дальнейшего расследования.

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто. / © Государственная таможенная служба Украины

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто. / © Государственная таможенная служба Украины

Напомним, украинские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти валюту из Украины в Канаду. Международная почтовая отправка, следовавшая из Украины в Канаду, сразу привлекла внимание таможенников. В декларации было указано совсем непонятное: «образец/18/1.5/17 долларов США». Во время таможенного досмотра и открылась настоящая «начинка» посылки.

В Польше таможенники аэропорта Краков-Балице обнаружили в багаже украинца более 15 килограммов человеческих волос. Выяснилось, что товар происходит из Турции, а его рыночная стоимость оценивается в сотни тысяч злотых.

Дата публикации
Количество просмотров
1002
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie