40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто (фото)

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

Реклама

На международном автомобильном пункте пропуска «Порубное — Сирет» 9 октября таможенники обнаружили рекордную сумму скрытой валюты. Во время детального таможенного досмотра автомобиля Mercedes-Benz W212 таможенники изъяли более $970 тысяч США.

Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины.

Автомобилем управляла женщина. Стражи порядка обратили внимание на моторный отсек. Там был обустроен специальный тайник. Добраться до нее было очень сложно — таможенникам пришлось демонтировать некоторые элементы. В скрытых свертках оказалась валюта на общую сумму 970 тысяч долларов США, что по курсу НБУ составляет более 40 миллионов гривен.

Реклама

40 миллионов наличными. Таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба сообщила, что валютные средства и сам автомобиль, обустроенный для их незаконного перемещения, изъяты. Уведомление об уголовном правонарушении направлено в территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области для дальнейшего расследования.

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто / © Государственная таможенная служба Украины

40 миллионов наличными: таможенники наткнулись на тайник в необычном месте авто. / © Государственная таможенная служба Украины

Напомним, украинские таможенники предотвратили попытку незаконно вывезти валюту из Украины в Канаду. Международная почтовая отправка, следовавшая из Украины в Канаду, сразу привлекла внимание таможенников. В декларации было указано совсем непонятное: «образец/18/1.5/17 долларов США». Во время таможенного досмотра и открылась настоящая «начинка» посылки.

В Польше таможенники аэропорта Краков-Балице обнаружили в багаже украинца более 15 килограммов человеческих волос. Выяснилось, что товар происходит из Турции, а его рыночная стоимость оценивается в сотни тысяч злотых.