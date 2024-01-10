40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи — ООН

После полномасштабного вторжения Российской Федерации украинцы пережили почти два года беспрерывных боевых действий.
Более 14,6 миллиона человек – 40 процентов населения Украины – в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря OCHA (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов – ред.) Йенс Лаэрке на брифинге для прессы во Дворце Наций в Женеве.
Война также заставила около 6,3 миллионов украинцев уехать за границу.
Каждый день погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.
Первая неделя января принесла Украине волну нападений, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор.
Семьи по всей Украине встречали Новый год под звуки сирен воздушной тревоги, приютившись в подземных хранилищах и на станциях метро или в подвалах своих домов.
2 января гуманитарные работники столицы Киева насчитали более 30 взрывов только в этом городе.
Удары также получили Харьков на востоке, сообщается о по меньшей мере пяти жертвах среди гражданского населения, 130 человек получили ранения в тот день.
Донецкая область осталась без света и воды, поскольку на прошлой неделе температура опустилась значительно ниже нуля.
3 и 4 января в результате нападений продолжались убийства и ранения мирных жителей в Сумской области на севере, Донецкой области на востоке и в Херсонской и Николаевской областях на юге.
На выходных – без передышки. 6 января во время очередной волны авиаударов в Донецкой области погибло почти десяток мирных жителей, пятеро из которых дети.
А вчера в результате боевых действий в Донецкой, Днепровской и Херсонской областях погибли и были ранены десятки мирных жителей, в том числе дети, повреждены дома и школы.
В дополнение к насилию Украина сейчас находится в плену глубокой зимы. Продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда.
В следующий понедельник, 15 января, OCHA и УВКБ ООН обнародуют нынешние планы реагирования для Украины и украинских переселенцев и принимающих общин.
Напомним, что ранее в ООН заявили, что российская агрессия против Украины негативно влияет на мировую экономику.
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