40% украинцев, еще не вакцинировавшихся от коронавируса, готовы это сделать — опрос

40% украинцев, еще не вакцинировавшихся от коронавируса, готовы это сделать — опрос

Страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о прививках – все это может повлиять на решение человека вакцинироваться от коронавируса.

42% украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса, готовы привиться при определенных условиях. Таковы данные национального опроса, который провел Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

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Основными причинами сомнений в том, чтобы вакцинироваться, являются недооценка рисков коронавирусной болезни, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

В общем, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться от коронавируса.

Так, 65% из вакцинированных привились, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19, и не хотят переживать реакцию на вакцины. А почти четверть считают, что у них есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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