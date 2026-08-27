400 ракет в запасе и новые пусковые установки: РФ наращивает опасное оружие против Украины

Российские С-400

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Россия имеет до 17 специально переоборудованных пусковых установок от комплекса С-400, которые используются для ударов по Украине управляемыми ракетами РМ-48У. Аналитики Defense Express предполагают, что Кремль может рассматривать применение этих ракет как аналог баллистических «Искандер-М».

Об этом говорится в статье Defense Express.

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Уточним, что РМ-48У — это российская ракета-мишень, которую РФ переработала для ударов по наземным целям. По данным СМИ, ее создают на базе старых зенитных ракет 5В55 или 48Н6ДМ, использовавшихся комплексами С-300/С-400.

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Аналитики Defense Express отмечают, что украинские официальные структуры впервые зафиксировали использование специально переоборудованных пусковых установок С-400 для запуска ракет РМ-48 по территории Украины. Речь идет о своеобразных «эрзац-ОТРК», количество которых, по оценкам, ограничено.

В то же время неизвестно, насколько конструктивно отличаются штатные пусковые установки С-400 от специально адаптированных под РМ-48У. Так же остаются вопросы реальных характеристик самой ракеты.

Как предполагают аналитики, российское военное командование может рассматривать применение РМ-48У как фактический аналог использования баллистических ракет 9М723 комплекса «Искандер-М».

Ракеты РМ-48У для С-400 — что о них известно

УНИАН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины пишет, что эти пусковые установки возведены в пять специальных ракетных групп, размещенных на территории Брянской и Ростовской областей.

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В 2026 году Россия заметно нарастила применение управляемых ракет РМ-48У против Украины. Если в январе-июне российские войска использовали в среднем около 15 таких ракет в месяц, то только за первые 20 дней июля было зафиксировано уже 46 запусков.

Одной из причин более активного использования РМ-48У может быть их более низкая стоимость по сравнению с ракетами 9М723 для ОТРК «Искандер». Кроме того, у России есть значительный запас таких боеприпасов — около 400 ракет, изготовленных для комплексов С-400.

Производством РМ-48У занимаются Московский машиностроительный завод «Авангард» (ММЗ «Авангард») и машиностроительное предприятие «Авиатек» в Вятке.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, Россия атакует Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате атаки получили повреждения учебные заведения и автомобили. Есть потерпевшие. По данным соцсетей, произошло вероятное попадание вблизи известного стадиона в Печерском районе.

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Кроме того, российские военные нанесли удар дроном по ТЦ в Харькове. По данным властей, есть погибший и пострадавшие.

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