400 школ и детсадов, 117 больниц – «Харьковский трибунал» обнародовал цифры о последствиях российской агрессии

За три недели с начала полноценной войны в Украине российская армия разрушила более полутысячи социальных объектов на территории Украины. Такие данные приведены на сайте "Харьковский трибунал - Нюрнберг 2022", где собираются факты преступлений путинской армии против народа Украины.

В частности, по данным «Нюрнберг 2022», с 24 февраля по 17 марта 2022 года из-за российских обстрелов и бомбовых ударов разрушены 117 больниц и 5 роддомов. Повреждены или полностью уничтожены 400 школ и детских садов. Пострадали 28 храмов, большинство из которых – КПЦ Московского патриархата.

Как сообщалось, международный волонтерский проект kharkivtribunal.org фиксирует и распространяет по всему миру информацию о фактах преступлений российской армии против мирного населения Украины. Цель проекта – подготовить базу для международного военного трибунала над военными преступниками Путина.