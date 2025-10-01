- Дата публикации
4000 грн за железную кровать: волонтер о заоблачных ценах на жилье для военных
По словам волонтера, шесть военных платят 24 тыс. грн за заброшенный дом возле линии фронта.
Вопрос заоблачных цен на аренду жилья для военных в прифронтовых районах — до сих пор топ тема в соцсетях.
На этот раз о вопиющем случае рассказала волонтер Диана Макарова.
Волонтер опубликовала фото заброшенной комнаты в частном доме у линии фронта, где, очевидно, долгое время никто не проживал. В комнате стоит старая советская железная кровать. За это военный платит 4 тысячи гривен в месяц, утверждает Макарова.
По ее словам, в этом доме живут шесть военных. Поэтому в общей сложности владелец заброшенного дома получает 24 тысячи грн в месяц.
«И здесь сейчас придут военные и скажут: „Подумаешь, эти еще хорошо устроились. Мы за свой дом платим 35. 40. 60 тысяч гривен“. Да, братцы, это вам не Турция, все включено. Здесь, чтобы повоевать, еще нужно найти жилье. А жилье на линии фронта — тема популярная, все расхватали до вас. … блин, этот сюр меня выносит уже который год», — возмутилась волонтер.
Раньше мы приводили шокирующие рассказы военных о том, как аренда квартир в прифронтовых городах может быть больше, чем в Европе.
Также военнослужащий ВСУ и экс-нардеп Игорь Луценко также обратил внимание, что цены на аренду жилья в прифронтовых районах заоблачны и больше, чем в Киеве или Львове.