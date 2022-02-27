415 населенных пунктов Украины полностью или частично отключены от электроснабжения

415 населенных пунктов Украины полностью или частично отключены от электроснабжения

Мощность потребления в энергосистеме составляет 13,6 ГВт.

Из-за повреждений во время боевых действий в Украине обесточены более 3,4 тысяч трансформаторных подстанций, полностью или частично отключены от электроснабжения 415 населенных пунктов.

Энергосистема Украины работает стабильно в изолированном режиме. Мощность потребления в энергосистеме составляет 13,6 ГВт.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Атомное поколение работает 9 блоками из 15 с рабочей мощностью 7 ГВт.

В Киевской области количество отключений увеличивается в результате ведения активных боевых действий.

В Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях активно возобновляют электроснабжение.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема не будет присоединяться к России и Беларуси.

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