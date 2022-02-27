Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

415 населенных пунктов Украины полностью или частично отключены от электроснабжения

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
415 населенных пунктов Украины полностью или частично отключены от электроснабжения

pixabay.com

Мощность потребления в энергосистеме составляет 13,6 ГВт.

Из-за повреждений во время боевых действий в Украине обесточены более 3,4 тысяч трансформаторных подстанций, полностью или частично отключены от электроснабжения 415 населенных пунктов.

Энергосистема Украины работает стабильно в изолированном режиме. Мощность потребления в энергосистеме составляет 13,6 ГВт.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Атомное поколение работает 9 блоками из 15 с рабочей мощностью 7 ГВт.

В Киевской области количество отключений увеличивается в результате ведения активных боевых действий.

В Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях активно возобновляют электроснабжение.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема не будет присоединяться к России и Беларуси.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация