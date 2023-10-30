42 километра за павшего воина: киевлянка установила рекорд, пробежав марафон с ребенком в коляске

Киевлянка Виктория Спиваковская преодолела марафонскую дистанцию — 42,195 км с ребенком в коляске, установив рекорд Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Рекорд был установлен в Киеве во время "Длиннейшего в мире марафона" от "Новой почты", прошедшего выходными на ВДНХ. Когда Виктория финишировала, все люди сплотились, чтобы приветствовать ее аплодисментами.

"И даже при таких громких аплодисментах ребенок в коляске спал, то есть, чем мог, помогал маме бежать", — отметила Лана Ветрова.

Свой рекорд киевлянка Виктория Спиваковская посвятила павшему в российско-украинской войне брату.

«Это я хочу посвятить своему младшему брату Остапу Онистрату, погибшему летом этого года. Благодарю каждого воина и защитницы за борьбу за нашу независимость”, — заявила Виктория на финише.

Брат Виктории воевал в 68-й отдельной егерской бригаде им. Алексей Довбуш и имел позывной "Бендер". Он являлся оператором отделения ударных БПЛА и проходил службу вместе с отцом.

Всю дистанцию киевлянка одолела за 4 часа и чуть больше 10 минут.

«Этот первый с начала полномасштабной войны марафон собрал много людей, потому что стал забегом благодарности и поддержки наших воинов. Каждый бежал не только за себя, но и за того дорогого человека, который мог бы быть сейчас рядом — не только в мыслях, но и в реальности. Люди писали их имена на своих номерах, на футболках, на теле — бежали за тех, кто дал нам возможность дышать, бежать и жить добавила руководительница Национального реестра рекордов.

Напомним, 29 октября в Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон", посвященный защитникам. В забеге приняли участие киевляне и гости города из разных уголков Украины, защитники, получившие тяжелые ранения, родные погибших и люди с протезированием.

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