43-летняя женщина родила в Ровно 18-го ребенка: фото, видео

В Ровно женщина родила 18-го ребенка. Теперь в семье 43-летней Марии 12 мальчиков и 6 девочек.

Как сообщили в Ровенском областном перинатальном центре, роды прошли во вторник, 7 февраля.

"В нашем медучреждении женщина родила 18-го ребенка. Вес девочки 3300 г, 55 см", — сообщили в медучреждении.

Как сообщает местный телеканал "Ровно 1", для новорожденной девочки семья уже выбрала имя, дочь родители назовут Магдалиной.

"Мы любим детей, мы не планировали, сколько у нас будет. Сколько Бог дает, столько нас и есть. Всем рады, принимаем всех, как от Бога. И эту уже не могли дождаться, чтобы поскорее родилась", — рассказала роженица Мария из Сарны.

Напомним, в Днепре 42-летняя

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