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45 дней — и бронирование исчезнет: адвокат предупредила о жестком правиле
При неправильных шагах можно потерять бронирование. Чтобы этого не произошло, в течение 45 дней необходимо успеть оформить полноценное бронирование.
На портале «Дія» разработан новый вид бронирования. Он позволяет критически важным предприятиям забронировать специалистов с нарушениями учета на срок не более 45 календарных дней.
Об этом заявила адвокат объединения «Актум» Елизавета Коробейникова для РБК-Украина.
Главное ограничение жесткого правила 45 дней
Она подчеркнула, что за это время необходимо навести порядок с военно-учетными документами. Однако существует главное ограничение этого механизма. Она заключается в том, что:
если лицо не успевает решить вопрос с учетом и снять статус нарушителя за 45 дней, автоматически теряет право на отсрочку, а повторно забронировать его по этому алгоритму не получится.
наличие временной брони не освобождает человека от обязанности устранить нарушения и не отменяет штрафы.
услуга доступна исключительно для работников предприятий ОПК и компаний со статусом критически важных. Для большинства работодателей эта функция недоступна.
Тогда формируется список для работодателя в «Дії», и он будет передан на специальный военный учет, который осуществляется автоматически в течение 24 часов.
Когда можно оформить временную отсрочку
Она вспомнила, что временную отсрочку чаще всего оформляют по следующим причинам:
отсутствие учетного документа,
несостояние на учете,
неуточненные данные,
наличие статуса «в розыске» через ТЦК и СП.
Что нужно успеть за 45 дней, чтобы не потерять бронирование
При неправильных шагах можно потерять бронирование. Чтобы этого не произошло, в течение 45 дней необходимо действовать по алгоритму:
Если нет документа: сгенерировать его электронную версию через приложение «Резерв+» или «Дії».
Если не стоит на учете: обратиться в ТЦК лично или в редких случаях встать на учет дистанционно в «Резерв+».
Если данные устарели: актуализировать информацию в приложении «Резерв+».
При статусе «в розыске» ТЦК: закрыть дело об админнарушении. Для этого нужно лично обратиться в ТЦК и получить постановление о штрафе, признать вину и оплатить штраф онлайн в «Резерв+». Судебное обжалование в этот период неэффективно из-за продолжительности процессов, превышающей 45 дней.
Адвокат призвал не откладывать исправление документов на последние дни, так как могут быть технические задержки в реестрах. После устранения всех нарушений необходимо отменить временную бронь и оформить полноценное бронирование на общих основаниях.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, 14 июля Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию. Этот двадцатый созыв парламента поддерживает продление военного положения. Согласно проекту, военное положение и мобилизацию продлили с 2 августа по 31 октября 2026-го.
По данным СМИ, в Украине могут временно приостановить услугу электронного бронирования работников в приложении «Дія» ориентировочно до 1 сентября. Такое решение было принято на Ставке верховного главнокомандующего.