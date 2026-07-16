Бронирование работников / © ТСН

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На портале «Дія» разработан новый вид бронирования. Он позволяет критически важным предприятиям забронировать специалистов с нарушениями учета на срок не более 45 календарных дней.

Об этом заявила адвокат объединения «Актум» Елизавета Коробейникова для РБК-Украина.

Главное ограничение жесткого правила 45 дней

Она подчеркнула, что за это время необходимо навести порядок с военно-учетными документами. Однако существует главное ограничение этого механизма. Она заключается в том, что:

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если лицо не успевает решить вопрос с учетом и снять статус нарушителя за 45 дней, автоматически теряет право на отсрочку, а повторно забронировать его по этому алгоритму не получится.

наличие временной брони не освобождает человека от обязанности устранить нарушения и не отменяет штрафы.

услуга доступна исключительно для работников предприятий ОПК и компаний со статусом критически важных. Для большинства работодателей эта функция недоступна.

Тогда формируется список для работодателя в «Дії», и он будет передан на специальный военный учет, который осуществляется автоматически в течение 24 часов.

Когда можно оформить временную отсрочку

Она вспомнила, что временную отсрочку чаще всего оформляют по следующим причинам:

отсутствие учетного документа,

несостояние на учете,

неуточненные данные,

наличие статуса «в розыске» через ТЦК и СП.

Что нужно успеть за 45 дней, чтобы не потерять бронирование

При неправильных шагах можно потерять бронирование. Чтобы этого не произошло, в течение 45 дней необходимо действовать по алгоритму:

Если нет документа: сгенерировать его электронную версию через приложение «Резерв+» или «Дії».

Если не стоит на учете: обратиться в ТЦК лично или в редких случаях встать на учет дистанционно в «Резерв+».

Если данные устарели: актуализировать информацию в приложении «Резерв+».

При статусе «в розыске» ТЦК: закрыть дело об админнарушении. Для этого нужно лично обратиться в ТЦК и получить постановление о штрафе, признать вину и оплатить штраф онлайн в «Резерв+». Судебное обжалование в этот период неэффективно из-за продолжительности процессов, превышающей 45 дней.

Адвокат призвал не откладывать исправление документов на последние дни, так как могут быть технические задержки в реестрах. После устранения всех нарушений необходимо отменить временную бронь и оформить полноценное бронирование на общих основаниях.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, 14 июля Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию. Этот двадцатый созыв парламента поддерживает продление военного положения. Согласно проекту, военное положение и мобилизацию продлили с 2 августа по 31 октября 2026-го.

По данным СМИ, в Украине могут временно приостановить услугу электронного бронирования работников в приложении «Дія» ориентировочно до 1 сентября. Такое решение было принято на Ставке верховного главнокомандующего.

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