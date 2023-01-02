45-летний мужчина изнасиловал в Николаевской области свою 88-летнюю соседку: фото

Пьяный насильник набросился на пожилую женщину.
В Николаевской области 45-летний мужчина изнасиловал свою 88-летнюю соседку.
Об этом сообщил начальник НУ yП Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.
"Не понятно, чем руководствуются люди, если конечно их можно так назвать, когда совершают насильственные преступления, да еще и в отношении пожилых людей. Прожив 88 лет, женщина стала жертвой сексуального насилия своего 45-летнего соседа, потому что тот перебрал с алкоголем", – написал Шайхет.
Правоохранители уже задержали злоумышленника, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины "изнасилование".
"Надеюсь, он получит максимальное наказание и в течение пяти лет за решеткой будет время на соответствующие выводы", — резюмировал начальник полиции области.
Недавние задержания насильников в Украине
В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который систематически насиловал 11-летнюю падчерицу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в Сети, втерся в доверие и договорился о встрече.
В Днепропетровской области водитель предложил подвезти и изнасиловал 16-летнюю девушку. За совершенное он получил 10 лет заключения.
Читайте также:
- Труп дочери нашла мама: убийцу и насильника из Каменца-Подольского приговорили к пожизненному заключению
- "Украинских баб насилуй": СБУ официально объявила в международный розыск жену оккупанта
- Более 10 лет находился в розыске: в Киеве обвиняемый заманил в квартиру молодую женщину и изнасиловал, применив силу