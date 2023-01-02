45-летний мужчина изнасиловал в Николаевской области свою 88-летнюю соседку: фото

В Николаевской области 45-летний мужчина изнасиловал свою 88-летнюю соседку.

Об этом сообщил начальник НУ yП Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.

"Не понятно, чем руководствуются люди, если конечно их можно так назвать, когда совершают насильственные преступления, да еще и в отношении пожилых людей. Прожив 88 лет, женщина стала жертвой сексуального насилия своего 45-летнего соседа, потому что тот перебрал с алкоголем", – написал Шайхет.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины "изнасилование".

"Надеюсь, он получит максимальное наказание и в течение пяти лет за решеткой будет время на соответствующие выводы", — резюмировал начальник полиции области.

Недавние задержания насильников в Украине

В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который систематически насиловал 11-летнюю падчерицу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в Сети, втерся в доверие и договорился о встрече.

В Днепропетровской области водитель предложил подвезти и изнасиловал 16-летнюю девушку. За совершенное он получил 10 лет заключения.

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