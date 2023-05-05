45 ударов в голову: в Чернигове отец убил 11-месячного сына на глазах у его брата

В Чернигове мужчина под действием алкоголя убил 11-месячного сына на глазах у 2-летнего ребенка.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что мужчина под действием алкоголя с особой жестокостью убил 11-месячного сына. Осужденный нанес ребенку 45 ударов в область головы, 13 – в грудную клетку и 2 – в живот. Особенно тяжкое преступление совершил по месту жительства в присутствии старшего сына, которому исполнилось 2 года. В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина систематически злоупотреблял алкогольными напитками, наркотическими и психотропными средствами", — говорится в сообщении.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении кассационных жалоб осужденного и его защитника об отмене приговоров Деснянского районного суда Чернигова и Черниговского апелляционного суда. Злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в Ровенской области произошла трагедия — под колесами гужевой подводы погиб 10-летний мальчик.

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