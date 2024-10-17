46 атак окупантов на Кураховском направлении: захватчики сохраняют активность

Украинские изо всех сил пытаются отразить вражеские атаки.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 16.10.2024 по российскому вторжению.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Силы обороны продолжают стойко сдерживать русских окупантов.
С начала суток произошло 112 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов — сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Харьковском направлении кафиры на протяжении этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отразили все штурмовые действия врага. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 65 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 16 БпЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.
На Купянском направлении сегодня зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.
Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в районах населённых пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отразить 13 атак противника, бои продолжаются.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.
В течение дня захватчики однажды атаковали позиции украинских воинов вблизи Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.
На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражены девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых окупантов, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.
На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак окупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отбиты Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.
На Времивском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявления, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.
На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.
"Сегодня отмечаем воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 425-го отдельного штурмового батальона, которые наносят врагу значительные потери Слав в славу. !", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 672 850 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1450 военных
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