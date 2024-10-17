46 атак окупантов на Кураховском направлении: захватчики сохраняют активность

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 16.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силы обороны продолжают стойко сдерживать русских окупантов.

С начала суток произошло 112 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов — сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении кафиры на протяжении этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отразили все штурмовые действия врага. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 65 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 16 БпЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.

На Купянском направлении сегодня зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в районах населённых пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отразить 13 атак противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

В течение дня захватчики однажды атаковали позиции украинских воинов вблизи Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражены девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых окупантов, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак окупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отбиты Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.

На Времивском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявления, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.

"Сегодня отмечаем воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 425-го отдельного штурмового батальона, которые наносят врагу значительные потери Слав в славу. !", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 672 850 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1450 военных

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