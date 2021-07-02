476 млн грн убытков на закупки техники для ВСУ: бывшие высокопоставленные чиновники Минобороны подозреваются в растрате

ГБР вручило подозрения по делу "Кузницы на Рыбацком".

Руководство Минобороны в 2016 — 2018 для нужд ВСУ закупало боевые катера Кентавр производства Кузницы на Рыбачьем и санитарные автомобили Богдан производства компании Богдан Моторс, которые были ненадлежащего качества, что нанесло ущерб государству на общую сумму свыше 476 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, 2 июля.

"При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора выявлен факт подрыва обороноспособности государства, совершенного бывшими высокопоставленными чиновниками Министерства обороны и руководителями предприятий — исполнителей оборонного заказа, при выполнении контрактов на изготовление вооружения и военной техники, заключенных в рамках государственного оборонного заказ, причинившее ущерб государству на общую сумму свыше 476 млн грн ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году к показателям государственного оборонного заказа была включена потребность ВМС ВС Украины в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Этот проект был разработан специализированным опытно-проектным центром кораблестроения.

По данным следствия, в 2016 — 2018 году бывший заместитель Министра обороны Украины, действуя умышленно в условиях особого периода, в соучастии с директорами Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, путем превышения своих служебных полномочий, обеспечили беспрепятственное быстрое с упущением необходимых процедур, заключение государственного контракта с ОАО "Завод Ленинская Кузница", а в дальнейшем ЗАО "Завод Кузница на Рыбацком".

"При этом они осознавали невозможность завода выполнить условия контракта и построить в установленные сроки — до конца 2017 года года — десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" из-за отсутствия проекта производства и создание такой продукции, которая не будет соответствовать техническим требованиям, установленным государственным оборонным заказом и контракта, в результате чего указанные катера невозможно будет использовать по назначению ", — отметили в Офисе.

В дальнейшем, указанные лица также обеспечили внесения в основных показателей корригированного государственного оборонного заказа потребности в строительстве еще одного десантно- штурмового катера "Кентавр" и заключения дополнительного соглашения с ОАО "Завод Ленинская Кузница" по строительству еще одного катера. Это позволило обществу получить авансовый платеж и использовать его для обеспечения своей хозяйственной деятельности.

"В результате ПАО изготовили проекты другого катера "Кентавр-ЛК", что привело к невозможности их использования из-за несоответствия техническим условиям. Такие действия привели к невыполнению государственного оборонного заказа по обеспечению подразделений ВМС Украины боевыми катерами, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и потери части боеспособных кораблей и катеров, привело к снижению боевой готовности, обороноспособности и боевого духа ВСУ и причинения Министерству обороны ущерб на сумму более 443 млн грн ", — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель Министра обороны Украины, при пособничестве директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники обеспечил в 2017 году закупку для нужд ВСУ в дочернего предприятия "Автосборочный завод № 2" АО "Автомобильная компания" Богдан Моторс "100 санитарных автомобилей "Богдан 2251", эксплуатация которых по прямому функциональному назначению в ВСУ в качестве базовых санитарных автомобилей невозможна. Этими действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 32 млн грн.

Сейчас бывшему заместителю Министра обороны Украины, генерал-лейтенанту и одному из директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, сообщается о подозрении в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Другому директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ сообщено о подозрении в пособничестве в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Директору ЗАО "Завод Кузница на Рыбацком" сообщено о подозрении в подстрекательстве к превышению власти и служебных полномочий должностным лицом и причинении значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества в крупных размерах (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 192 УК Украины). Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением ГБР", — резюмировали в Офисе генпрокурора.

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