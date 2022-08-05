5 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

5 августа 2022 года – пятница. 163-й день войны России против Украины. 217-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

5 августа — Международный день пива. Каждый год праздник приходится на первую пятницу последнего летнего месяца. Пока что у него нет официального статуса. Идея праздновать такой интересный праздник принадлежит владельцу бара из США Джессу Авшаломову. Таким образом, он решил увеличить количество гостей в своем заведении.

А еще 5 августа — Международный день светофора. Современный светофор был создан в 1920 году американскими конструкторами и изобретателями Харрисом и Поттсом. В Украине первые светофоры начали устанавливать в 30-е годы XX века.

Также 5 августа – Всемирный день устриц. В первый раз праздник отпраздновали в США. Там он носит национальный характер. Сейчас устрицы – настоящий деликатес. Но в XVI-XVII веках в Великобритании и Франции они числились пищей бедняков. Позже в Италии узнали о том, что устрицы – афродизиак.

5 августа – День свежего дыхания. Неприятный запах изо рта – это социальная проблема, о которой нужно знать каждому. Более 50% бактерий, которые можно обнаружить во рту у человека, вызывают его. Также причиной может служить некоторая еда или напитки. Утром и вечером важно чистить зубы, а также пользоваться ополаскивателем.

Также 5 августа – День нижнего белья. Праздник зародился в США по инициативе Freshair, которая продает нижнее белье. В 2013 году в Нью-Йорке она организовала интересный марафон, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса – собрать в одном месте наибольшее количество людей в одном нижнем белье.

5 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

5 августа – день памяти мучеников Трофима, Теофила и других / Фото: pixabay.com

5 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Трофима, Теофила и других. Они стали жертвами язычников во время гонения христиан. Произошло это во время правления императора Диоклетиана.

Памятные даты 5 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 5 августа:

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1420 год — чешские лагеря выдвигают свою программу (так называемые "12 пражских статей"), которая требовала уничтожения роскоши, нравственного зла, отмены иконопоклонничества;

1583 год – английский мореплаватель Гэмфри Гилберт объявляет остров Ньюфаундленд собственностью Королевства Англия;

1772 год – происходит первый раздел Речи Посполитой;

1789 год — в Королевстве Франция отменяют крепостное право;

1884 год – закладывают первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1858 год — открывается первый трансатлантический телеграф, тогда королева Виктория обменялась поздравлениями с президентом США Джеймсом Бьюкененом;

1886 год — в США выходит первая газета на украинском языке "Америка";

1914 год – в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1924 год – в Турции запрещают многоженство;

1963 год — министры иностранных дел Великобритании, СССР и США подписывают договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1965 год – начинается война между Индией и Пакистаном;

1967 год – выпускают первый альбом группы "Pink Floyd";

1991 год — Сергей Бубка установляю мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см.

5 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 5 августа называли "Трохимов день" или "Трохим Бессонник". Такое прозвище святой Трофим получил из-за того, что в этот день часто просыпались очень рано, чтобы провести в поле как можно больше времени. Некогда было спать тогда, когда шла жатва.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 августа

Какие сегодня именины: Трофим, Андрей, Федор.

5 августа родились:

1893 год – выдающаяся украинская киноактриса эпохи немого кино Вера Холодная;

1899 год – украинский писатель, литературный переводчик Борис Антоненко-Давыдович;

1903 год – украинский певец-бас Борис Гмыря;

1933 год – выдающийся украинский художник-график, каллиграф и педагог Василий Чебаник;

1968 год — бывший игрок сборной Украины по футболу, ныне помощник главного тренера ФК "Динамо" (Киев) Олег Лужный.

Погода на 5 августа

5 августа в Киеве облачная погода к вечеру, днем возможен мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурно, днем будет идти мелкий дождь. В Одессе днем небо затянет тучи, может пойти мелкий дождь, который закончится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +19 ночью. Во Львове +29 днем и +17 ночью. В Харькове +26 днем и +18 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.