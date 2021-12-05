5 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

5 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

5 декабря в мире отмечают Международный день добровольцев, в Украине – День работников статистики, православная церковь чтит память святого Прокопия Читца.

Какой сегодня день

В воскресенье, 5 декабря, в мире отмечается Международный день добровольцев и Всемирный день почв.

В Украине в этот день отмечают День работников статистики и День почвоведа. В Австрии – Австрии Ночь Крампуса (Krampusnacht).

Памятные даты 5 декабря

1492 – во время своей первой экспедиции Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (теперь Гаити). Перед этим он открыл Багамские острова.

1496 — Король Португалии Мануэл I приказал изгнать евреев из страны.

1766 – Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, провел свой первый аукцион в Лондоне. Теперь аукцион "Кристиз" (вместе с аукционом "Сотби") является самым известным в мире.

1848 – Президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, чем спровоцировал золотую лихорадку 1849 года.

1854 — во время Крымской войны под Инкерманом произошло сражение, которое закончилось поражением Российской империи.

1879 – в США запатентовали первую автоматическую телефонную станцию (АТС).

1904 – во время русско-японской войны японцы разгромили российский императорский флот в Порт-Артуре.

1908 — в Питтсбурге проведен первый матч по американскому футболу.

1929 – в США создали первую в мире организацию нудистов.

1931 — Большевики взорвали храм Христа Спасителя в Москве.

1933 — в США отменили "сухой закон", введенный в 1919 году.

1936 — в СССР принята так называемая "сталинская" Конституция.

1949 — Иерусалим был провозглашен столицей Израиля.

Современный Иерусалим

1994 – в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России.

2001 — началась первая Всеукраинская перепись населения.

Церковный праздник сегодня 5 декабря

5 декабря православная церковь чтит память святого Прокопия Читца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века.

Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что имел дар исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Прокопий, отказавшийся сделать это, был обезглавлен.

uk.wikipedia

Что нельзя делать в этот день

Нельзя в этот день ругаться и бранитьься

Чтобы не отдать своего счастья, 5 декабря ничего не занимают и не отдают просто так

Лучше в этот день не отправляться в дальнюю дорогу и остаться дома

Приметы на 5 декабря

В народе считали, что с Прокопия устанавливается добрый, крепкий санный путь. В этот день в снегу ставили зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до весны.

Обычно дороги прокладывали по всей деревне, а после этого для работников устраивали угощение и начали мирский праздник. Кроме того, начиная от Прокопьева дня мужчины изготовляли и чинили сани.

Дети на Прокопия обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния – играли в снежки, катались с гор. Нередко к парню присоединялась и сельская молодежь.

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Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.

Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – быть быстрому снегу, а если садятся на землю, то оттепели.

Именины 5 декабря

День ангела (именины) сегодня, 5 декабря, празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Дмитрий, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Фаддей, Федор, Яков.

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