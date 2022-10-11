5 дней ехал под дном грузовика: украинские пограничники обнаружили нелегала из Афганистана (видео)

Иностранца, который 5 дней ехал из Турции под грузовиком, обнаружила собака пограничников.

Черновицкие пограничники в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией с помощью служебной собаки обнаружили нелегала из Афганистана. Иностранец незаконно въехал в Украину под дном прицепа грузового автомобиля, где он скрывался 5 дней.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В пункт пропуска грузовик прибыл из Турции. Так, как на транспортное средство отреагировала служебная собака пограничников, пограничники границы совместно с таможенниками провели сканирование транспортного средства, которое и подтвердило наличие постороннего лица. Мужчина был без документов, по его словам, гражданин Афганистана", — говорится в сообщении.

Задержанный признался, что незаконно попал на грузовик на территории Турции и планировал таким образом добраться до одной из стран ЕС. Путешествие афганца в Украину длилось 5 суток. Охранники границы предоставили мужчине воду, еду и возможность согреться.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на иностранца оформили документы админпроизводства, после чего передали румынским коллегам в порядке реадмиссии.

Напомним, в конце августа в Черновицкой области пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно въехавшего в Украину в прицепе грузового автомобиля , который вез автомобильные шины из Турции.

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