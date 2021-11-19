5 гривен для нее большие деньги: Сеть растрогал поступок водителя из-под Ровно, отказавшегося брать деньги у бабушки

Водитель также бесплатно возит на обучение школьников.

Водитель маршрутки "Ровно-Здолбунов" отказался брать деньги у пожилой женщины и растрогал Сеть своим поступком.

Об этом сообщили в сообществе "Типовой Здолбунов".

Местный житель рассказал историю о том, что 19 ноября в Здолбунове стал свидетелем того, как водитель маршрутки вернул пожилой женщине 5 гривен, которые она ему заплатила за проезд. Также он не брал денег и у других пенсионеров.

"На остановке заходит пожилая бабушка, которая ехала на рынок, и трясущимися руками дает водителю 5 гривен, чтобы подвез. Вижу, что очень бедная, и бабушка, едва сводит концы с концами, руки работали всю жизнь, а пять гривен для ее большие деньги. Водитель сказал не надо, не возьму, она снова не верит и дает, он сомкнул рукой те слабые дрожащие пальцы, чтобы она не выпустила те деньги и сказал, садитесь бабушка, ничего не нужно", — написал очевидец.

Мужчина отметил, что не все водители в Украине отказываются вести пенсионеров бесплатно и поблагодарили мужчину за человечность.

В комментариях местные жители отметили, что этот водитель также не берет денег за проезд и у возвращающихся из школы учеников.

Читайте также: