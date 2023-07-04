5 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 5 июля, в православном календаре день памяти мученика Евсевия, епископа Самосатского. Он был епископом в городе Самосаты. В то время христиане преследовались императором Валентом. Он был ариянином. Евсевий отправился в Сирию, Палестину и Феникию, чтобы там укрепить христианскую веру. Также он находился в изгнании в Тракии от 374 до 378 года. Возвратиться на епископский престол смог только со сменой императора.
Около 380 года прибыл Евсевий в город Долихины, чтобы там поставить на епископский престол Марина. Жили там преимущественно арианцы. Одна из женщин бросила на голову мученика черепицу, пробившую его череп. Умирая, он попросил, чтобы женщину простили и не пытали.
Приметы 5 июля
- Идет дождь днем, будет большой урожай.
- Слишком жаркая погода – будут сильные морозы в декабре.
- Комары роем летают в хорошую погоду.
Что завтра нельзя делать
В народных преданиях 5 июля запрещено обсуждать других за спиной. Считается, что такие разговоры могут плохо обернуться для тех, кто их заводит. Также не стоит давать выход каким-либо негативным эмоциям, особенно гневу и злобе. Если ссориться с кем-то, то конфликт может надолго затянуться.
Что можно делать завтра
С этим днем у наших предков была связана одна любопытная легенда. Парень Улян позвал девушку Ульяну, когда она ходила у реки и заглядывалась в воду, как в зеркало. Тогда стряхнула с себя Ульяна июльское колдовство, поспешила к парню, но снова привели ее дороги к водоему. Улян не мог посмотреть на лицо Ульяны, потому что стеснялся. У крестьян в этот день было много работы – нужно повторно высеять редиску.
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