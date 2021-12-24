5 лет тюрьмы и спецконфискация: суд вынес приговор экс-чиновнику времен Януковича

Алексей Тамразов был обвинен в попытке дать прокурору взятку в размере 100 тысяч долларов.

В пятницу, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу о взятке, которым бывший заместитель руководителя ДК "Укргаздобыча" пытался подкупить сотрудника Генпрокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому экс-заместитель руководителя ДК "Укргаздобыча" предоставил прокурору Генеральной прокуратуры неправомерную выгоду в размере 100 000 долларов США.

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Этой взяткой он пытался уговорить представителя стороны обвинения на суде занять пассивную позицию при рассмотрении следственным судьей Печерского районного суда города Киева ходатайства об отмене ареста имущества — природного газа в объеме более 8 миллионов кубических метров, а в дальнейшем не обращаться с ходатайством о повторном аресте указанного имущества.

Как известно, в августе 2018 года бывшего заместителя руководителя "Укргаздобычи" Алексея Тамразова задержали при попытке дать прокурору взятку. После задержания он вышел из-под ареста в залог 3 млн грн. Впоследствии его задержали по подозрению в другом производстве, но и на этот раз он вышел из-под стражи – на этот раз под залог 20 млн грн.

При президенте Януковиче Алексей Тамразов в ПАО "Укргаздобыча" контролировал добычу природного газа и нефти в Украине.

По приговору суда Тамразов был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Ему назначено ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также приговором суда применена специальная конфискация по 100 000 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Напомним, ранее в Одессе в первый день после назначения на должность на взятке попался полковник полиции. Его задержали.

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