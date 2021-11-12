5-летний мальчик спрашивает, мертв ли, и зовет маму: подробности ДТП в Тернопольской области, в которой погибла семья

5-летний мальчик спрашивает, мертв ли, и зовет маму: подробности ДТП в Тернопольской области, в которой погибла семья

Мальчику еще не сказали, что он потерял обоих родителей.

В Тернопольской области 11 ноября простились с супругами, погибшими в смертельном ДТП вблизи г. Бережаны. Их 5-летний сын, тоже ехавший в автомобиле, находится в больнице и пока не знает о смерти родителей.

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Об этом сообщает ternopoliany.te.ua.

С мальчиком в больнице находится его тетя Мария Штепована. Женщина рассказала, что Аллу и Владимира, погибших в ДТП, уже похоронили. А 5-летний Назарчик, которого удалось спасти, находится в больнице и ничего не знает о смерти родителей.

"Назарчик не знает, что родителей нет, он думает, что они в другой больнице, ведь во время аварии он все время был в сознании. Позавчера был очень в эмоциональном состоянии – все время кричал, что хочет маму", – говорит Мария Штепована.

Тетя мальчика рассказала, что у ребенка много травм, ему уже провели одну операцию. Также медики должны решить, нужно ли мальчику еще одно хирургическое вмешательство. Однако ребенок уже сейчас интересуется тем, где его родители.

"Он узнает, но никого к себе не допускает, он всю ночь кричал, что хочет мамы, мы сказали, что мама и папа в другой больнице. Спрашивает меня, "он мертв", и тут же сам отвечает, что жив, но "папа и мама исчезли", — говорит Мария Штепована.

Погибшей матери мальчика было 42 года, его отцу 48. У обоих от первых браков есть дети: 16-летний и 7-летний сыновья. Мария Штепована рассказывает, что планирует усыновить 5-летнего мальчика и 16-летнего сына Аллы от первого брака.

Напомним, вблизи с. Шибалин Бережанской ТГ Тернопольской области 8 ноября в 19:30 в ДТП погибли супруги из Тернополя. Водитель-виновник ДТП на момент аварии был нетрезвым. Его уже задержала полиция.

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