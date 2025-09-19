ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

5-летний ребенок умер в больнице: полиция выясняет обстоятельства трагедии

5-летний ребенок скончался в больнице: в Полтаве расследуют причины смерти.

Больница

Больница / © pixabay.com

Утром 19 сентября в Полтаве в одной из больниц скончался 5-летний ребенок. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщает Общественное.

По словам спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба, ребенка доставили в медицинское учреждение накануне в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

