5-летний ребенок умер в больнице: полиция выясняет обстоятельства трагедии

Больница / © pixabay.com

Утром 19 сентября в Полтаве в одной из больниц скончался 5-летний ребенок. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщает Общественное.

По словам спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба, ребенка доставили в медицинское учреждение накануне в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

