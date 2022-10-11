5-летний сын остался сиротой: российская ракета в Киеве убила врача Охматдета, которая ехала на работу

Медик как раз торопилась на работу спасать людей, как российские ракеты атаковали столицу.

В понедельник, 10 октября, в результате ракетной атаки в Киеве погибла врач Охматдета Оксана Леонтьева. Женщина как раз ехала на работу, когда одна из российских ракет забрала ее жизнь и сделала ее 5-летнего ребенка сиротой.

Об этом сообщили коллеги погибшей в Facebook.

"Сегодня наш коллектив потерял Оксану Леонтьеву. Ты была светлым человеком, подружкой, коллегой, врачом, прекрасной матерью, сестрой, дочерью... Ты навсегда в нашем сердце, хотя сегодня нам его вырвала из груди российская ракета, которая застала тебя в машине, когда ты ехала на работу спасать людей! Почивай с миром, светлая память", – написали коллеги погибшей.

Врач Владимир Ковальчук рассказал, что 5-летний сын погибшей остался сиротой, его отец погиб полгода назад, а маму убила российская ракета.

"Огромное горе. От рфской ракеты погиб врач, детский онкогематолог Охматдета. 5-летний сын остался сиротой, его отец погиб полгода назад", — написал он.

Ракетная атака Киева 10 октября

Напомним, 10 октября в результате ракетных обстрелов в Киеве также погиб 41-летний начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу. Всего известно о пяти погибших от российских ракет, которыми оккупанты ударили по нескольким районам Киева 10 октября.

В результате обстрелов в столице повреждены дома местных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

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