5-летняя девочка из Ровно покорила одну из вершин Большого Кавказа, высотой 4000 м: фото

Путешествие длилось 20 дней.

Несмотря на дожди и грозы 5-летняя Александра Канкрова из Ровно поднялась на одну из вершин Большого Кавказа. Девушка вместе со своими родителями покорила гору Лайлу, высотой в 4000 метров.

Как говорится в выпуске Сниданок с 1+1, их пешее путешествие длилось 20 дней.

фото/Илья Канкров, "Общественное

Отец Александры говорит, что первый ее поход состоялся, еще когда дочке был год и два месяца. Она тогда только научилась ходить. А в этом году юная украинка уже трижды ходила в полноценные походы. И не отстает, а держится на уровне со взрослыми.

фото/Илья Канкров, "Общественное"

После спуска с горы девочка вместе со старшими альпинистами посетила несколько перевалов, перешла вброд реку и в конце поехала на море в Батуми. И уже готовится к новым приключениям.

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