5 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 марта, в православном календаре день памяти Льва Катанского. Его еще часто называют Лев Чудотворец. Он был епископом в городе Катания на Сицилии. Родился в итальянском городе Равенна. Много и исправно молился еще с юных лет, за что получил от Господа дар чудотворения.

К нему приходили слепые, немощные и бесноватые, чтобы получить исцеление. Также он умел своей молитвой низвергать языческих идолов и повреждать их храмы.

Умер Лев Катанский в глубокой старости, а похоронили его в церкви святого Луки, которую он сам при жизни и построил. Даже у его мощей творилось немало чудес. Например, однажды исцелилась женщина с кровотечением.

Приметы 5 марта

Народные приметы 5 марта / Фото: Pexels

Если идет снег с дождем, ждите оттепели и бурную разливку рек.

Стаи воронов и галок леют в небе, будет снегопад.

Если 5 марта ушел снег, год будет неурожайным и бедным.

Что завтра нельзя делать

Не стоит давать в этот день обещания, потому что, скорее всего, вы не сможете их выполнить. Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующим запрещается употреблять в пищу блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц. Не рекомендуется начинать новые дела, это предвещает неудачу.

Что можно делать завтра

Славяне называли этот день "Льва Катыша" или "Катальщика". А все потому, что существовала традиция кататься на санях с горы, чтобы наиграться перед наступлением весны. Считалось, что человек, который проедет дольше всего, будет целый год счастливым.

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