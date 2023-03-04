5 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 5 марта, в православном календаре день памяти Льва Катанского. Его еще часто называют Лев Чудотворец. Он был епископом в городе Катания на Сицилии. Родился в итальянском городе Равенна. Много и исправно молился еще с юных лет, за что получил от Господа дар чудотворения.
К нему приходили слепые, немощные и бесноватые, чтобы получить исцеление. Также он умел своей молитвой низвергать языческих идолов и повреждать их храмы.
Умер Лев Катанский в глубокой старости, а похоронили его в церкви святого Луки, которую он сам при жизни и построил. Даже у его мощей творилось немало чудес. Например, однажды исцелилась женщина с кровотечением.
Приметы 5 марта
- Если идет снег с дождем, ждите оттепели и бурную разливку рек.
- Стаи воронов и галок леют в небе, будет снегопад.
- Если 5 марта ушел снег, год будет неурожайным и бедным.
Что завтра нельзя делать
Не стоит давать в этот день обещания, потому что, скорее всего, вы не сможете их выполнить. Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующим запрещается употреблять в пищу блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц. Не рекомендуется начинать новые дела, это предвещает неудачу.
Что можно делать завтра
Славяне называли этот день "Льва Катыша" или "Катальщика". А все потому, что существовала традиция кататься на санях с горы, чтобы наиграться перед наступлением весны. Считалось, что человек, который проедет дольше всего, будет целый год счастливым.
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