5 мифов о пиве: факты, которые не были доказаны

Издание Eat this, not that решило развенчать несколько мифов о пиве: действительно ли из-за него растет живот и крепче ли темные виды напитка, чем светлые.

Первый миф – пиво нельзя пить перед ликером или каким-либо другим крепким алкоголем.

Исследование, опубликованное в American Journal of Nutrition показывает, что похмелье не становится легче в зависимости от того, в каком порядке вы пьете алкогольные напитки (и даже если вы пьете вообще только один вид спиртного в течение всего вечера).

Второй миф — темное пиво крепче светлого.

Нужно оценить содержание алкоголя в напитке, чтобы определить, действительно ли оно крепкое. Например, Guinness может казаться более крепким из-за темного цвета, но содержит всего 4,2% алкоголя, в то время как Budweiser, например, может казаться более легким вариантом, но на самом деле содержит больше алкоголя – 5%.

Третий миф – из-за пива возникает пивной живот.

Только пиво не может заставить живот увеличиться в размерах. Все дело в чрезмерном потреблении калорий, вредных привычек и малоподвижного образа жизни.

Легко говорить о большом животе и утверждать, что это пивной живот, особенно если вы любите выпить. Однако, не только пиво может быть причиной большого живота. Среди причин - чрезмерное потребление калорий, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, который приводит к накоплению лишнего жира.

Четвертый миф – пиво нужно пить холодным.

Этот напиток удивительно устойчив и может выдерживать различные температурные переходы. Пивовары утверждают, что разные сорта пива следует подавать при разной температуре, а некоторые даже при комнатной, - утверждают эксперты Ассоциации домашних пивоваров.

Что касается неоткрытого пива, изменения температуры не будут иметь большого значения для того, чтобы наслаждаться напитком. Главное, не оставлять пиво на солнце слишком долго.

Пятый миф – разливное пиво вызывает более сильное похмелье.

Некоторые утверждают, что употребление разливного пива крана может вызвать худшее похмелье по сравнению с пивом, подаваемым в закрытой бутылке или банке. Однако исследования не обнаружили связи между разливным пивом и тяжестью похмелья. Похмелье возникает из-за множества факторов, включая обезвоживание, раздражение желудка, воспаления, перебои в пищеварении и многого другого. Несомненно, что употребление чрезмерного количества алкоголя, независимо от вида или происхождения, является причиной тяжелого похмелья.

Читайте также:

Какой глинтвейн не только согреет, но и снизит уровень холестерина