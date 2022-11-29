5 напитков мира, которые следует попробовать и которыми можно согреться на Новый год

Рецепты горячих напитков, которые готовят в разных странах мира и которые согреют даже если Новый год будет холодным, без света и тепла, читайте в материале ТСН.ua

В каждой стране чай и кофе готовят по-разному. Кроме этих напитков есть еще многие другие, которые могут не только согреть, но и улучшить настроение. Делимся рецептами некоторых из них

Как приготовить горячий шоколад как во Франции.

Ингредиенты:

плитка шоколада,

300 мл молока,

1 ст.л коричневого сахара.

Приготовление:

Натрите шоколад не терке или просто его поломайте.

Нагрейте молоко.

Добавьте шоколад в молоко, перемешайте до растворения.

Проварите 3-5 минут, добавьте сахар.

Как приготовить глинтвейн как в Германии

Ингредиенты:

бутылка сухого красного вина,

апельсин и яблоко,

3 грецких ореха,

2 палочки корицы.

гвоздика,

3 горошины душистого перца,

немножко мускатного ореха,

пол чайной ложки имбиря,

звездочка бадьяна.

Приготовление:

Все ингредиенты смешайте в кастрюле, включая нарезанные апельсин и яблоко. Орехи измельчите и тоже добавьте.

Нагрейте смесь на небольшом огне 10-15 мин, не доводите до кипения.

Сразу же разливайте в бокалы и согревайтесь.

Как приготовить грог как в Британии.

Ингредиенты:

пол литра воды,

лимон,

100 г рома или коньяка,

палочка корицы,

2 звездочки гвоздики,

одна столовая ложка меда.

Приготовление:

Вскипятите воду с корицей и гвоздикой, проварите 5-7 мин и снимите с огня.

Добавьте коньяк или ром, сок половины лимона и мед, размешайте.

Как приготовить горячий сидр как в США.

Заметим, что яблочный сидр в Америке пьют горячим с пряностями.

Ингредиенты:

полтора литра яблочного сока,

апельсин,

одна столовая ложка сахара,

корица в палочках, гвоздика, душистый перец, анис,

200 мл коньяка по желанию.

Приготовление:

Нагрейте сок на небольшом огне.

Добавьте специи: 3-4 палочки корицы, три звездочки аниса, 5 горошин перца, 7-8 шт. гвоздики и цедра апельсина.

Сок апельсина также добавьте в смесь.

Доведите смесь до кипения и проварите 10-15 минут. Дайте настояться еще 10 минут.

Процедите напиток, по желанию добавьте алкоголь.

Как приготовить чай в Марокко.

Ингредиенты:

зеленый чай, из расчета 4 столовых ложки на 1 л воды,

пучок свежей мяты,

одна столовая ложка тростникового сахара,

кардамон, гвоздика, бадьян.

Приготовление:

Вскипятить воду

Добавить чай, проварить несколько минут.

Добавьте мяту, специи. При желании добавьте палочку корицы, цедру апельсина или несколько частиц лайма.

Как приготовить пунш как в Индии

Ингредиенты:

100 г темного рома,

500 мл воды,

1 ст.л черного чая,

2 апельсина,

4 звездочки гвоздики,

5 шт. кардамона,

2-3 палочки корицы.,

100 г сахара или меда.

Приготовление:

Вскипятите воду, добавьте чай и сахар и проварите.

Добавьте вино, кардамон, корицу и кольцами нарезанный апельсин.

Добавляйте ром и доведите до кипения. Проварить на небольшом огне 10-15 мин.

Процедите через сито и сразу же подавайте. Украсьте кольцами апельсина или яблоки и палочками корицы.

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