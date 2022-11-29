5 напитков мира, которые следует попробовать и которыми можно согреться на Новый год

Рецепты горячих напитков, которые готовят в разных странах мира и которые согреют даже если Новый год будет холодным, без света и тепла, читайте в материале ТСН.ua
В каждой стране чай и кофе готовят по-разному. Кроме этих напитков есть еще многие другие, которые могут не только согреть, но и улучшить настроение. Делимся рецептами некоторых из них
Как приготовить горячий шоколад как во Франции.
Ингредиенты:
- плитка шоколада,
- 300 мл молока,
- 1 ст.л коричневого сахара.
Приготовление:
- Натрите шоколад не терке или просто его поломайте.
- Нагрейте молоко.
- Добавьте шоколад в молоко, перемешайте до растворения.
- Проварите 3-5 минут, добавьте сахар.
Как приготовить глинтвейн как в Германии
Ингредиенты:
- бутылка сухого красного вина,
- апельсин и яблоко,
- 3 грецких ореха,
- 2 палочки корицы.
- гвоздика,
- 3 горошины душистого перца,
- немножко мускатного ореха,
- пол чайной ложки имбиря,
- звездочка бадьяна.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешайте в кастрюле, включая нарезанные апельсин и яблоко. Орехи измельчите и тоже добавьте.
- Нагрейте смесь на небольшом огне 10-15 мин, не доводите до кипения.
- Сразу же разливайте в бокалы и согревайтесь.
Как приготовить грог как в Британии.
Ингредиенты:
- пол литра воды,
- лимон,
- 100 г рома или коньяка,
- палочка корицы,
- 2 звездочки гвоздики,
- одна столовая ложка меда.
Приготовление:
- Вскипятите воду с корицей и гвоздикой, проварите 5-7 мин и снимите с огня.
- Добавьте коньяк или ром, сок половины лимона и мед, размешайте.
Как приготовить горячий сидр как в США.
Заметим, что яблочный сидр в Америке пьют горячим с пряностями.
Ингредиенты:
- полтора литра яблочного сока,
- апельсин,
- одна столовая ложка сахара,
- корица в палочках, гвоздика, душистый перец, анис,
- 200 мл коньяка по желанию.
Приготовление:
- Нагрейте сок на небольшом огне.
- Добавьте специи: 3-4 палочки корицы, три звездочки аниса, 5 горошин перца, 7-8 шт. гвоздики и цедра апельсина.
- Сок апельсина также добавьте в смесь.
- Доведите смесь до кипения и проварите 10-15 минут. Дайте настояться еще 10 минут.
- Процедите напиток, по желанию добавьте алкоголь.
Как приготовить чай в Марокко.
Ингредиенты:
- зеленый чай, из расчета 4 столовых ложки на 1 л воды,
- пучок свежей мяты,
- одна столовая ложка тростникового сахара,
- кардамон, гвоздика, бадьян.
Приготовление:
- Вскипятить воду
- Добавить чай, проварить несколько минут.
- Добавьте мяту, специи. При желании добавьте палочку корицы, цедру апельсина или несколько частиц лайма.
Как приготовить пунш как в Индии
Ингредиенты:
- 100 г темного рома,
- 500 мл воды,
- 1 ст.л черного чая,
- 2 апельсина,
- 4 звездочки гвоздики,
- 5 шт. кардамона,
- 2-3 палочки корицы.,
- 100 г сахара или меда.
Приготовление:
- Вскипятите воду, добавьте чай и сахар и проварите.
- Добавьте вино, кардамон, корицу и кольцами нарезанный апельсин.
- Добавляйте ром и доведите до кипения. Проварить на небольшом огне 10-15 мин.
- Процедите через сито и сразу же подавайте. Украсьте кольцами апельсина или яблоки и палочками корицы.
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