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5 напитков мира, которые следует попробовать и которыми можно согреться на Новый год

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1184
Время на прочтение
3 мин
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5 напитков мира, которые следует попробовать и которыми можно согреться на Новый год

Горячие напитки на Новый год

Рецепты горячих напитков, которые готовят в разных странах мира и которые согреют даже если Новый год будет холодным, без света и тепла, читайте в материале ТСН.ua

В каждой стране чай и кофе готовят по-разному. Кроме этих напитков есть еще многие другие, которые могут не только согреть, но и улучшить настроение. Делимся рецептами некоторых из них

Как приготовить горячий шоколад как во Франции.

Ингредиенты:

  • плитка шоколада,
  • 300 мл молока,
  • 1 ст.л коричневого сахара.

Приготовление:

  • Натрите шоколад не терке или просто его поломайте.
  • Нагрейте молоко.
  • Добавьте шоколад в молоко, перемешайте до растворения.
  • Проварите 3-5 минут, добавьте сахар.

Как приготовить глинтвейн как в Германии

Ингредиенты:

  • бутылка сухого красного вина,
  • апельсин и яблоко,
  • 3 грецких ореха,
  • 2 палочки корицы.
  • гвоздика,
  • 3 горошины душистого перца,
  • немножко мускатного ореха,
  • пол чайной ложки имбиря,
  • звездочка бадьяна.

Приготовление:

  • Все ингредиенты смешайте в кастрюле, включая нарезанные апельсин и яблоко. Орехи измельчите и тоже добавьте.
  • Нагрейте смесь на небольшом огне 10-15 мин, не доводите до кипения.
  • Сразу же разливайте в бокалы и согревайтесь.

Как приготовить грог как в Британии.

Ингредиенты:

  • пол литра воды,
  • лимон,
  • 100 г рома или коньяка,
  • палочка корицы,
  • 2 звездочки гвоздики,
  • одна столовая ложка меда.

Приготовление:

  • Вскипятите воду с корицей и гвоздикой, проварите 5-7 мин и снимите с огня.
  • Добавьте коньяк или ром, сок половины лимона и мед, размешайте.

Как приготовить горячий сидр как в США.

Заметим, что яблочный сидр в Америке пьют горячим с пряностями.

Ингредиенты:

  • полтора литра яблочного сока,
  • апельсин,
  • одна столовая ложка сахара,
  • корица в палочках, гвоздика, душистый перец, анис,
  • 200 мл коньяка по желанию.

Приготовление:

  • Нагрейте сок на небольшом огне.
  • Добавьте специи: 3-4 палочки корицы, три звездочки аниса, 5 горошин перца, 7-8 шт. гвоздики и цедра апельсина.
  • Сок апельсина также добавьте в смесь.
  • Доведите смесь до кипения и проварите 10-15 минут. Дайте настояться еще 10 минут.
  • Процедите напиток, по желанию добавьте алкоголь.

Как приготовить чай в Марокко.

Ингредиенты:

  • зеленый чай, из расчета 4 столовых ложки на 1 л воды,
  • пучок свежей мяты,
  • одна столовая ложка тростникового сахара,
  • кардамон, гвоздика, бадьян.

Приготовление:

  • Вскипятить воду
  • Добавить чай, проварить несколько минут.
  • Добавьте мяту, специи. При желании добавьте палочку корицы, цедру апельсина или несколько частиц лайма.

Как приготовить пунш как в Индии

Ингредиенты:

  • 100 г темного рома,
  • 500 мл воды,
  • 1 ст.л черного чая,
  • 2 апельсина,
  • 4 звездочки гвоздики,
  • 5 шт. кардамона,
  • 2-3 палочки корицы.,
  • 100 г сахара или меда.

Приготовление:

  • Вскипятите воду, добавьте чай и сахар и проварите.
  • Добавьте вино, кардамон, корицу и кольцами нарезанный апельсин.
  • Добавляйте ром и доведите до кипения. Проварить на небольшом огне 10-15 мин.
  • Процедите через сито и сразу же подавайте. Украсьте кольцами апельсина или яблоки и палочками корицы.

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Дата публикации
Просмотры
1184
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