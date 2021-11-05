5 ноября: какой сегодня праздник, именины, что сегодня нельзя делать

5 ноября: какой сегодня праздник, именины, что сегодня нельзя делать

5 ноября наши предки играли в пчелиные игры и чтили память святого апостола Иакова.

По Юлианскому календарю XX и XXI век сегодня – 23 октября. До Нового года остается 56 дней.

5 ноября: какой сегодня праздник в Украине и мире

5 ноября во всем мире отмечается День рассмотрения старых фотографий, в Индии празднуют праздник замужних женщин "Карва Чаутх", а в Армении торжественно поздравляют всех работников разведывательных войск.

5 ноября День рассмотрения старых фотографий

Также в этот день отмечается День проектного менеджера, поэтому не забудьте поздравить с профессиональным праздником своих близких, друзей или коллег. Празднуют Международный день менеджеров-волонтеров, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. В США 5 ноября поздравляют всех рыжих людей, а также отмечают День американского футбола. А в Панаме проходит День независимости Колонна.

5 ноября: памятные события в Украине и мире

Если вас интересует, какой сегодня праздник стоит посмотреть и в календарь памятных событий. Ведь в эту дату:

1824 год – родился украинский поэт Яков Щеголов;

1913 год – Кипр был аннексирован Великобританией, британские войска вместе с Французской республикой объявляют войну Османской империи;

1916 год – создание Королевства Польша;

1935 год – выпущен первый экземпляр настольной игры "Монополия";

1954 – в Киеве официально открыли мост Е. Патона, который стал первой в мире полностью сваренной конструкцией;

1963 год – открыты две станции метро в Киеве: "Политехнический институт" и "Завод Большевик" (сегодня "Шулявская");

1964 год – в Чернигове открылось троллейбусное движение;

1965 год - в Киеве открыли новые станции метро: "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", было открыто электродепо "Дарница";

1968 год – на Крещатике Василий Макух совершает самосожжение, протестуя против положения Украинской ССР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики;

1971 год – открыты новые станции киевского метрополитена: "Октябрьская" (теперь "Берестейская"), "Нивки", "Святошин".

5 ноября: какой сегодня церковный праздник

5 ноября день памяти апостола Иакова - брата Господня / en.wikipedia.org

Христиане чтят 5 ноября память апостола Иакова – брата Господня. Существует несколько версий происхождения такой прозвища. Одной из них является история о том, что Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа. По другой версии, он был первым сыном Иосифа, который родился до женитьбы на Деве Марии.

Иаков при жизни Христа не признал его спасителем и Сыном Божиим. Но после воскресения Иисуса он обратился в веру. Его часто называют первым иерусалимским епископом. Иаков принял мученическую смерть примерно в 63 году. Иудеи бросили его на крыльцо храма, а затем избили камнями.

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У кого сегодня 5 ноября именины, как назвать родившегося в этот день ребенка

5 ноября свои именины празднуют: Игорь, Яков, Святослав, Владимир, Николай, Игнат, Максим, Петр, Иван, Емельян, Александр, Игнат.

Талисманом человека, рожденного 5 ноября, считался хризопраз. Это полудрагоценный камень, являющийся символом удачи и счастья. Говорят, что хризопраз носил в пряжке своего ремня сам Александр Македонский, веря, что камень приносит ему победу в битвах.

5 ноября: что нельзя делать в этот день

Наши предки считали 5 ноября несчастливым днем. Именно поэтому старались не заниматься чужими проблемами, а посвятить все время себе. Не следует держать зла на близких людей. В этот день нужно простить проступки других и самому раскаяться в грехах. Не планируйте ничего 5 ноября – потому что не получите результата.

Плохим знаком у наших предков считалось ручаться за других 5 ноября. Если парень не мог рассчитаться со своими долгами, говорили, что в следующем году он будет холостым. А когда девушка находила в этот день изогнутую или сломанную монету, это означало, что ее предаст любимый.

Народные приметы и традиции на 5 ноября

Среди наших предков существовало немало интересных примет, связанных с этим днем:

5 ноября пошел град или мелкая снежная крошка – 25 ноября жди настоящую зиму;

если выпало много нетающего снега – будет теплая зима и высокий урожай;

целый день идет дождь – на урожай;

если нарубишь много дров – дом будет уютным;

чем больше съешь меда, тем больше соберешь его в следующем году.

Также у наших предков в этот день существовали интересные традиции.

Самой интересной традицией предков были так называемые “пчелиные игры или хороводы”. Нужно было съесть много меда и жужжать во время поедания, как пчелы. Традиционно на стол ставили разнообразные блюда из меда: медовые пряники, медовуху.

5 ноября проводили "пчелиные игры или хороводы" / pixabay.com

К примеру, 5 ноября хозяева обязательно выходили в поле, осматривали его и бросали птицам кусочки хлеба. Так привлекали удачу. В этот день нужно было думать о предстоящем урожае. Считалось, что мысли 5 ноября становятся материальными и могут сбыться.

Чтобы получить помощь в любой тяжелой ситуации, 5 ноября молились святому Иакову. К нему часто обращались больные и нуждающиеся. Также в этот день люди проводили последние осенние провода.

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